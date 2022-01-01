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Бельгия. Про-Лига
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Гент
Состав
€ 44 млн
Гент - состав команды
Гент
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Геламко Арена
Сайт:
http://www.kaagent.be/
Тренер:
Рик Де Мил
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Руф Дави
Вра
32
€ 2.5 млн
23
Ванденберге Том
Вра
34
€ 0.25 млн
31
Bas Evers
Вра
-
3
Паскочи Максим
Защ
23
€ 3.5 млн
16
Берджесс Кристиан
Защ
34
€ 1.8 млн
39
Айинде Абдул
Защ
21
€ 0.6 млн
56
Mamadou Diallo
Защ
-
5
Mouhamed El Bachir Ngom
Защ
-
17
Делорж Матиас
Пол
22
€ 7 млн
44
ван дер Хейден Сиб
Пол
28
€ 3 млн
37
Кадри Абделькахар
Пол
26
€ 2.5 млн
22
Лопеш Леонарду
Пол
27
€ 2.5 млн
24
Хонг Хен-Сок
Пол
27
€ 2.5 млн
8
Бенеш Ласло
Пол
29
€ 2.5 млн
27
Tibe De Vlieger
Пол
-
45
Гур Хилларион
Нап
21
€ 4 млн
7
Баликвиша Мишель
Нап
25
€ 3 млн
21
Дин Макс
Нап
22
€ 2.5 млн
20
Араужо Тиагу
Нап
25
€ 2.5 млн
11
Сонко Момоду Ламин
Нап
21
€ 1.7 млн
19
Moctar Diop
Нап
-
14
Kyrell Wilson
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 5, полузащитников: 7, нападающих: 7
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