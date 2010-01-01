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€ 44 млн
Гент - результаты матчей
Гент
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Геламко Арена
Сайт:
http://www.kaagent.be/
Тренер:
Рик Де Мил
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Бельгия. Плей-офф. Финал за место в Лиге Европы 2012/2013
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Бельгия. Плей-офф. 2012/2013
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Суперкубок Бельгии. Финал 2010
Чемпионат Бельгии. Плей-офф I 2009/2010
Чемпионат Бельгии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
13.09 | 17:00
Генк
1 : 1
Гент
06.09 | 14:30
Серкль Брюгге
0 : 3
Гент
03.09 | 21:30
Гент
1 : 0
Оуд-Хеверли
30.08 | 14:30
Гент
2 : 1
Брюгге
16.08 | 17:00
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 2
Гент
09.08 | 14:30
Гент
2 : 0
Мехелен
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