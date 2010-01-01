Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|26 февраля, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|2:0
|Гент
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|18:00
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|25 тур
|11 февраля, суббота
|18:00
|Вестерло
|3:3
|Гент
|24 тур
|5 февраля, воскресенье
|20:30
|Гент
|2:3
|Генк
|23 тур
|29 января, воскресенье
|18:00
|Серкль Брюгге
|3:2
|Гент
|22 тур
|22 января, воскресенье
|23:00
|Сент-Труйден
|0:3
|Гент
|21 тур
|19 января, четверг
|20:30
|Гент
|0:0
|Шарлеруа
|20 тур
|15 января, воскресенье
|18:00
|Гент
|2:1
|Кортрейк
|19 тур
|7 января, суббота
|22:45
|Антверпен
|2:0
|Гент
|18 тур
|23 декабря, пятница
|22:30
|Гент
|0:0
|Стандард
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|23:00
|Кортрейк
|0:4
|Гент
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:30
|Гент
|2:0
|Брюгге
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|20:30
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Гент
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:1
|Серен
|13 тур
|19 октября, среда
|19:30
|Юнион СЖ
|2:0
|Гент
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Гент
|3:0
|Мехелен
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|17:00
|Эйпен
|0:4
|Гент
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Гент
|3:4
|Серкль Брюгге
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|14:30
|Генк
|1:0
|Гент
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|22:00
|Гент
|2:0
|Зюлте-Варегем
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:30
|Шарлеруа
|2:1
|Гент
|5 тур
|1 сентября, четверг
|21:30
|Андерлехт
|0:1
|Гент
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|14:30
|Гент
|1:2
|Антверпен
|4 тур
|12 августа, пятница
|21:45
|Остенде
|1:3
|Гент
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|17:00
|Гент
|2:1
|Вестерло
|2 тур
|30 июля, суббота
|21:45
|Гент
|1:1
|Сент-Труйден
|1 тур
|22 июля, пятница
|21:45
|Стандард
|2:2
|Гент