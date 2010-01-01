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    Гент - результаты

    Город Гент
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.kaagent.be/
    Стадион Геламко Арена
    Тренер Хейн Ванхазебрук
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		26 февраля, воскресенье 15:30 Брюгге 2:0 Гент
    26 тур
    		19 февраля, воскресенье 18:00 Гент 2:0 Оуд-Хеверли
    25 тур
    		11 февраля, суббота 18:00 Вестерло 3:3 Гент
    24 тур
    		5 февраля, воскресенье 20:30 Гент 2:3 Генк
    23 тур
    		29 января, воскресенье 18:00 Серкль Брюгге 3:2 Гент
    22 тур
    		22 января, воскресенье 23:00 Сент-Труйден 0:3 Гент
    21 тур
    		19 января, четверг 20:30 Гент 0:0 Шарлеруа
    20 тур
    		15 января, воскресенье 18:00 Гент 2:1 Кортрейк
    19 тур
    		7 января, суббота 22:45 Антверпен 2:0 Гент
    18 тур
    		23 декабря, пятница 22:30 Гент 0:0 Стандард
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 23:00 Кортрейк 0:4 Гент
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 15:30 Гент 2:0 Брюгге
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 20:30 Оуд-Хеверли 1:1 Гент
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Гент 2:1 Серен
    13 тур
    		19 октября, среда 19:30 Юнион СЖ 2:0 Гент
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 17:00 Гент 3:0 Мехелен
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 17:00 Эйпен 0:4 Гент
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Гент 3:4 Серкль Брюгге
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 14:30 Генк 1:0 Гент
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 22:00 Гент 2:0 Зюлте-Варегем
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:30 Шарлеруа 2:1 Гент
    5 тур
    		1 сентября, четверг 21:30 Андерлехт 0:1 Гент
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 14:30 Гент 1:2 Антверпен
    4 тур
    		12 августа, пятница 21:45 Остенде 1:3 Гент
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Гент 2:1 Вестерло
    2 тур
    		30 июля, суббота 21:45 Гент 1:1 Сент-Труйден
    1 тур
    		22 июля, пятница 21:45 Стандард 2:2 Гент
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