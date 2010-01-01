Бельгия. Про-Лига. 2026/2027 Лига конференций. 2026/2027 Бельгия. Кубок. 2025/2026 Бельгия. Про-Лига. 2025/2026 Бельгия. Про-Лига. 2024/2025 Лига конференций. 2024/2025 Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2023/2024 Бельгия. Про-Лига. 2023/2024 Лига конференций. 2023/2024 Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2022/2023 Лига конференций. 2022/2023 Лига Европы. 2022/2023 Бельгия. Про-Лига. 2022/2023 Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2021/2022 Бельгия. Про-Лига. 2021/2022 Лига конференций. 2021/2022 Бельгия. Про-Лига. Плей-офф 2020/2021 Лига Европы. Квалификация 2020/2021 Бельгия. Про-Лига. 2020/2021 Лига чемпионов. 2020/2021 Бельгия. Про-Лига. 2019/2020 Лига Европы. 2019/2020 Бельгия. Плей-офф. 2018/2019 Лига Европы. 2018/2019 Бельгия. Про-Лига. 2018/2019 Бельгия. Плей-офф. 2017/2018 Бельгия. Про-Лига. 2017/2018 Лига Европы. Квалификация 2017/2018 Бельгия. Плей-офф. 2016/2017 Бельгия. Про-Лига. 2016/2017 Лига Европы. Квалификация 2016/2017 Бельгия. Плей-офф. 2015/2016 Лига чемпионов. 2015/2016 Бельгия. Про-Лига. 2015/2016 Бельгия. Плей-офф. 2014/2015 Бельгия. Про-Лига. 2014/2015 Бельгия. Плей-офф. 2013/2014 Бельгия. Про-Лига. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Бельгия. Плей-офф. Финал за место в Лиге Европы 2012/2013 Бельгия. Плей-офф. Финал за участие в Тестматче 2012/2013 Бельгия. Плей-офф. 2012/2013 Бельгия. Про-Лига. 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2012/2013 Бельгия. Плей-офф, финалы. 2011/2012 Бельгия. Плей-офф. Плей-офф 2011/2012 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2011/2012 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. Плей-офф I 2010/2011 Лига Европы. 2010/2011 Бельгия. Жюпиле Про-Лига. 2010/2011 Лига Чемпионов. 2010/2011 Суперкубок Бельгии. Финал 2010 Чемпионат Бельгии. Плей-офф I 2009/2010 Чемпионат Бельгии. 2009/2010 Лига Европы. Квалификация 2009/2010