Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Кюйперса: «Мы действительно разговаривали с людьми из Москвы»

    Агент Кюйперса: «Мы действительно разговаривали с людьми из Москвы»

    В агентстве Eleven Management, которое представляет интересы форварда «Гента» Уго Кюйперса, отреагировали на новость о несостоявшемся переходе игрока в «Спартак».

    Сообщалось, что сделку заблокировал Гильермо Абаскаль.

    «Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало», – говорится в комментарии агентства.

    • В этом сезоне бельгиец забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 11 туров.

    Новости по теме
    Абаскаль летом заблокировал переход в «Спартак» форварда, забившего 11 голов в 15 матчах сезона 2
    Колосков назвал игрока, который тащит кризисный «Спартак»: Сильнейший футболист РПЛ» 5
    Сборная России назвала капитана на матч с Кенией
    Источник: «Евро-футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2023 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+