Агент Кюйперса: «Мы действительно разговаривали с людьми из Москвы»

В агентстве Eleven Management, которое представляет интересы форварда «Гента» Уго Кюйперса, отреагировали на новость о несостоявшемся переходе игрока в «Спартак».
Сообщалось, что сделку заблокировал Гильермо Абаскаль.
«Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало», – говорится в комментарии агентства.
- В этом сезоне бельгиец забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ после 11 туров.
Источник: «Евро-футбол»