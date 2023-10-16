Агент Кюйперса: «Мы действительно разговаривали с людьми из Москвы»

В агентстве Eleven Management, которое представляет интересы форварда «Гента» Уго Кюйперса, отреагировали на новость о несостоявшемся переходе игрока в «Спартак».

Сообщалось, что сделку заблокировал Гильермо Абаскаль.

«Да, мы действительно разговаривали с людьми из Москвы, но официального предложения к нам не поступало», – говорится в комментарии агентства.