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    • Мареска прокомментировал победу «Челси» на старте Лиги конференций

    Мареска прокомментировал победу «Челси» на старте Лиги конференций

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций с «Гентом» (4:2).

    «Хорошее выступление. Это была тяжелая игра, и мы очень хорошо к ней подготовились. Жаль, что мы пропустили второй гол, хотя этого можно было избежать. Каждая игра сложна. Мы многое можем улучшить – лучше атаковать, лучше защищаться.

    Не факт, что те, кто играл сегодня, не сыграют в следующем матче.

    Я очень хорошо знаю Кирнана [Дьюсбери-Холла]. Я знаю, что бывает непросто, когда ты, будучи основным игроком, переходишь в большой клуб и перестаешь им быть. Иногда поначалу приходится нелегко, поэтому я был очень рад за него», – сказал Мареска TNT Sports.

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    Источник: BBC

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