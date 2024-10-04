Мареска прокомментировал победу «Челси» на старте Лиги конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги матча 1-го тура общего этапа Лиги конференций с «Гентом» (4:2).
«Хорошее выступление. Это была тяжелая игра, и мы очень хорошо к ней подготовились. Жаль, что мы пропустили второй гол, хотя этого можно было избежать. Каждая игра сложна. Мы многое можем улучшить – лучше атаковать, лучше защищаться.
Не факт, что те, кто играл сегодня, не сыграют в следующем матче.
Я очень хорошо знаю Кирнана [Дьюсбери-Холла]. Я знаю, что бывает непросто, когда ты, будучи основным игроком, переходишь в большой клуб и перестаешь им быть. Иногда поначалу приходится нелегко, поэтому я был очень рад за него», – сказал Мареска TNT Sports.
- Голы у «Челси» забили Ренату Вейга, Педру Нету, Кристофер Нкунку и Кирман Дьюсбери-Холл. У «Гента» отличились Цуеси Ватанабе и Омри Гандельман.
- Для лондонцев это пятая победа подряд во всех турнирах.