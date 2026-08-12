Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гент» — «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

12 августа 2026 14:17
Гент - Гетеборг
13 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.80
победа «Гента» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гентом» и «Гетеборгом» пройдет 13 августа в Генте на «Геламко-Арене». Хозяева из Бельгии подходят к игре с минимальным преимуществом после выездной победы в первом матче (1-0) и находятся в отличной форме – они не проигрывают в шести последних матчах и не пропускают в пяти из них. Гости из Швеции, напротив, имеют серьезные проблемы в обороне – они пропускают в 24 из 26 последних матчей, но при этом стабильно забивают в шести из восьми последних встреч. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – бельгийский клуб с неприступной защитой или шведский коллектив, который всегда может забить?

Кто победит в матче

В пользу «Гента» говорит их феноменальная игра в обороне и преимущество после первого матча. Бельгийский клуб не пропускает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 0,00 гола – это означает, что защита хозяев выглядит практически неприступной. В первом матче «Гент» уверенно переиграл «Гетеборг» на его поле (1-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. В чемпионате Бельгии команда также подтверждает свой класс: победа над «Мехеленом» (2-0) продолжает их сухую серию. Атака «Гента» стабильна – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола, что при такой защите является достаточным для побед. Кроме того, хозяева играют на своем поле, где поддержка трибун может стать дополнительным фактором.

«Гетеборг» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией, но их главная проблема – оборона. Шведский клуб пропускает в 24 из 26 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает 1,60 гола. В первом матче «Гетеборг» не смог забить «Генту» и пропустил один мяч, что оставляет им шанс на камбэк, но для этого необходимо забивать как минимум два гола и не пропускать. Атака гостей выглядит достаточно острой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола и забивают в шести из восьми последних встреч. В чемпионате Швеции команда показывает нестабильные результаты: победа над «Кальмаром» (3-2) и поражение от «Сириуса» (1-4) демонстрируют их атакующий потенциал, но проблемы в защите. Для выхода в следующий раунд «Гетеборгу» необходимо побеждать с разницей минимум в два мяча, что против такой защиты выглядит крайне сложной задачей.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Гента». Бельгийский клуб имеет преимущество в защите, форме и счете после первого матча, а также играет дома. «Гетеборг» способен забить, но его уязвимая оборона против надежной защиты соперника делает его шансы на успех минимальными. Ожидается, что «Гент» продолжит свою сухую серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Гент» одержал победу на выезде со счетом 1-0, что дает бельгийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Гента» впечатляет: команда не пропускает в пяти последних матчах, а «Гетеборг» пропускает почти в каждом матче. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев, «Гент» должен уверенно выиграть и второй матч, продолжая свою победную и сухую серию.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 3 раунд
Гетеборг
0 : 1
06.08.2026
Гент
Самая крупная ничья
Лига конференций, 3 раунд
Гент
1 : 1
13.08.2026
Гетеборг
Лига конференций, 3 раунд
Гент
1 : 1
13.08.2026
Гетеборг
Лига конференций, 3 раунд
Гетеборг
0 : 1
06.08.2026
Гент

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
47
J. Vergara (pen.)
ЦФ
45
Хилларион Гур
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Гетеборг
12
Виктор Андерссон
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
22
Noah Tolf
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
24
Oliver Mansson
ЦП
29
Адам Бергмарк-Виберг
ЦФ
80
Sebastian Clemmensen
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
17
Александр Джаллоу
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
Гент
30
Kjell Peersman
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
Гетеборг
25
Elis Bishesari
ВР
18
Felix Eriksson
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
ОП
23
Колбейнн Тордарсон
АП
30
Tiago Coimbra
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
4-3-3
33
Руф
5
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
57
27
Де Влигер
17
Делорж
8
Бенеш
45
Гур
47
20
Араужо
1-5-4
12
Андерссон
6
Херманнссон
14
Хайнц
22
15
Крузе
24
3
Эрлингмарк
17
Джаллоу
8
Ларссон
80
29
Бергмарк-Виберг
17
Делорж
22
Лопеш
22
Лопеш
17
Делорж
8
Бенеш
37
Кадри
37
Кадри
8
Бенеш
45
Гур
11
Сонко
11
Сонко
45
Гур
17
Джаллоу
18
18
17
Джаллоу
8
Ларссон
21
Оттоссон
21
Оттоссон
8
Ларссон
14
Хайнц
30
30
14
Хайнц
29
Бергмарк-Виберг
17
Алиум
17
Алиум
29
Бергмарк-Виберг
Остались в запасе
Гент
Гетеборг
30
Kjell Peersman
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
25
Elis Bishesari
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
23
Колбейнн Тордарсон
АП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Стефан Биллборн
Остались в запасе
30
Kjell Peersman
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
Остались в запасе
25
Elis Bishesari
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
23
Колбейнн Тордарсон
АП
1
Jonathan Rasheed
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Стефан Биллборн

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гента» с форой (-1). Бельгийский клуб не пропускает в пяти последних матчах, имеет преимущество после первого матча (1-0) и играет на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 24 из 26 последних матчей) и вряд ли смогут преодолеть защиту «Гента». Ожидаем, что хозяева подтвердят свой статус фаворита и одержат победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Гента» с форой (-1) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гентом» и «Гетеборгом» состоится 13 августа 2026 года в Генте на «Геламко-Арене» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Гент» – «Гетеборг»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

1.80
победа «Гента» с форой (-1)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Гетеборг Гент
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+