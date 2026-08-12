Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гентом» и «Гетеборгом» пройдет 13 августа в Генте на «Геламко-Арене». Хозяева из Бельгии подходят к игре с минимальным преимуществом после выездной победы в первом матче (1-0) и находятся в отличной форме – они не проигрывают в шести последних матчах и не пропускают в пяти из них. Гости из Швеции, напротив, имеют серьезные проблемы в обороне – они пропускают в 24 из 26 последних матчей, но при этом стабильно забивают в шести из восьми последних встреч. Кто же сумеет пробиться в следующий раунд – бельгийский клуб с неприступной защитой или шведский коллектив, который всегда может забить?

Кто победит в матче

В пользу «Гента» говорит их феноменальная игра в обороне и преимущество после первого матча. Бельгийский клуб не пропускает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает 0,00 гола – это означает, что защита хозяев выглядит практически неприступной. В первом матче «Гент» уверенно переиграл «Гетеборг» на его поле (1-0), не позволив сопернику создать серьезных моментов. В чемпионате Бельгии команда также подтверждает свой класс: победа над «Мехеленом» (2-0) продолжает их сухую серию. Атака «Гента» стабильна – в среднем за последние пять игр они забивают 1,00 гола, что при такой защите является достаточным для побед. Кроме того, хозяева играют на своем поле, где поддержка трибун может стать дополнительным фактором.

«Гетеборг» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией, но их главная проблема – оборона. Шведский клуб пропускает в 24 из 26 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускает 1,60 гола. В первом матче «Гетеборг» не смог забить «Генту» и пропустил один мяч, что оставляет им шанс на камбэк, но для этого необходимо забивать как минимум два гола и не пропускать. Атака гостей выглядит достаточно острой – в среднем за последние пять игр они забивают 1,80 гола и забивают в шести из восьми последних встреч. В чемпионате Швеции команда показывает нестабильные результаты: победа над «Кальмаром» (3-2) и поражение от «Сириуса» (1-4) демонстрируют их атакующий потенциал, но проблемы в защите. Для выхода в следующий раунд «Гетеборгу» необходимо побеждать с разницей минимум в два мяча, что против такой защиты выглядит крайне сложной задачей.

Сравнивая обе команды, можно с уверенностью говорить о значительном превосходстве «Гента». Бельгийский клуб имеет преимущество в защите, форме и счете после первого матча, а также играет дома. «Гетеборг» способен забить, но его уязвимая оборона против надежной защиты соперника делает его шансы на успех минимальными. Ожидается, что «Гент» продолжит свою сухую серию и уверенно пройдет в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственной официальной встрече между этими командами (первый матч 06.08.2026) «Гент» одержал победу на выезде со счетом 1-0, что дает бельгийскому клубу психологическое преимущество. Текущая форма «Гента» впечатляет: команда не пропускает в пяти последних матчах, а «Гетеборг» пропускает почти в каждом матче. Учитывая разницу в классе и преимущество хозяев, «Гент» должен уверенно выиграть и второй матч, продолжая свою победную и сухую серию.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Гента» с форой (-1). Бельгийский клуб не пропускает в пяти последних матчах, имеет преимущество после первого матча (1-0) и играет на своем поле. Гости, несмотря на атакующий потенциал, имеют серьезные проблемы в обороне (пропускают в 24 из 26 последних матчей) и вряд ли смогут преодолеть защиту «Гента». Ожидаем, что хозяева подтвердят свой статус фаворита и одержат победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Гента» с форой (-1) с коэффициентом 1.8.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Гентом» и «Гетеборгом» состоится 13 августа 2026 года в Генте на «Геламко-Арене» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.