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  • «Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

20 февраля 2025, 19:35
Бетис
20.02.2025, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Гент
87' А. Браун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
(К) ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
21
Матео Флорес
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
(К) ЦЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
19
Франк Сурдез
ЛФ
45
Хилларион Гур
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
АП
28
Дани Перес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Антони
ПВ
Гент
1
Celestin De Schrevel
ВР
31
Bas Evers
ВР
31
Bas Evers
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
4-2-1-3
30
Вьейтес
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
5
Альтимира
21
Флорес
10
Эз Абде
94
Бакамбу
9
Роке
6
Авила
4-1-2-1-2
33
Руф
35
4
Ватанабе
23
Торунарига
3
Браун
17
Ито
22
Лопеш
17
Делорж
11
Сонко
45
Гур
19
Сурдез
3
Льоренте
5
Бартра
5
Бартра
3
Льоренте
5
Альтимира
5
Кардозо
5
Кардозо
5
Альтимира
Антони
22
Иско
22
Иско
Антони
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
7
Антони
7
Антони
17
Ито
27
Де Влигер
27
Де Влигер
17
Ито
22
Лопеш
24
Кумс
24
Кумс
22
Лопеш
19
Сурдез
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
19
Сурдез
45
Гур
13
Ванзейр
13
Ванзейр
45
Гур
11
Сонко
20
Араужо
20
Араужо
11
Сонко
Остались в запасе
Бетис
Гент
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
28
Дани Перес
АП
17
Хесус Родригес
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Celestin De Schrevel
ВР
31
Bas Evers
ВР
31
Bas Evers
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
28
Дани Перес
АП
17
Хесус Родригес
ЛВ
Остались в запасе
1
Celestin De Schrevel
ВР
31
Bas Evers
ВР
31
Bas Evers
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Бетис - Гент
1
1
1
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
5
15
Офсайды
1
4
Количество передач
452
397
Сейвы
0
7
Точность передач %
84
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.6

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Гента», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Гент»

  • Матч можно посмотреть на канале «Okko».
  • Также игру будет транслировать «PARI».

«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Гент Бетис
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