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Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Гента», ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 февраля в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Гент»