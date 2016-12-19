Хейн Ванхазебрук
Тренер
|Имя
|Хейн
|Фамилия
|Ванхазебрук
|Команда
|Гент
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|16 февраля 1964
|Имя
|Хейн
|Фамилия
|Ванхазебрук
|Команда
|Гент
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|16 февраля 1964
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Карабах
|1 : 0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала
|19.02.2023
|Гент
|2 : 0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|23.02.2023
|Гент
|2(5) : 0(3)
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала
|26.02.2023
|Брюгге
|2 : 0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|05.03.2023
|Гент
|1 : 0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|09.03.2023
|Гент
|1 : 1
|Истанбул Башакшехир
|Лига конференций, 1/8 финала
|12.03.2023
|Зюлте-Варегем
|2 : 6
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 29 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гент
|34
|14
|9
|11
|Дата
|Матч
|22.07.2022
|Стандард
|2 : 2
|Гент
|30.07.2022
|Гент
|1 : 1
|Сент-Труйден
|07.08.2022
|Гент
|2 : 1
|Вестерло
|12.08.2022
|Остенде
|1 : 3
|Гент
|01.09.2022
|Андерлехт
|0 : 1
|Гент
|28.08.2022
|Гент
|1 : 2
|Антверпен
|04.09.2022
|Шарлеруа
|2 : 1
|Гент
|11.09.2022
|Гент
|2 : 0
|Зюлте-Варегем
|18.09.2022
|Генк
|1 : 0
|Гент
|02.10.2022
|Гент
|3 : 4
|Серкль Брюгге
|09.10.2022
|Эйпен
|0 : 4
|Гент
|16.10.2022
|Гент
|3 : 0
|Мехелен
|19.10.2022
|Юнион СЖ
|2 : 0
|Гент
|23.10.2022
|Гент
|2 : 1
|Серен
|30.10.2022
|Оуд-Хеверли
|1 : 1
|Гент
|06.11.2022
|Гент
|2 : 0
|Брюгге
|13.11.2022
|Кортрейк
|0 : 4
|Гент
|23.12.2022
|Гент
|0 : 0
|Стандард
|07.01.2023
|Антверпен
|2 : 0
|Гент
|15.01.2023
|Гент
|2 : 1
|Кортрейк
|19.01.2023
|Гент
|0 : 0
|Шарлеруа
|22.01.2023
|Сент-Труйден
|0 : 3
|Гент
|29.01.2023
|Серкль Брюгге
|3 : 2
|Гент
|05.02.2023
|Гент
|2 : 3
|Генк
|11.02.2023
|Вестерло
|3 : 3
|Гент
|19.02.2023
|Гент
|2 : 0
|Оуд-Хеверли
|26.02.2023
|Брюгге
|2 : 0
|Гент
|05.03.2023
|Гент
|1 : 0
|Андерлехт
|12.03.2023
|Зюлте-Варегем
|2 : 6
|Гент
|19.03.2023
|Гент
|0 : 0
|Эйпен
|01.04.2023
|Серен
|0 : 0
|Гент
|08.04.2023
|Гент
|0 : 0
|Юнион СЖ
|16.04.2023
|Мехелен
|0 : 0
|Гент
|23.04.2023
|Гент
|0 : 0
|Остенде