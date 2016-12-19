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    Хейн Ванхазебрук

    Тренер
    Имя Хейн
    Фамилия Ванхазебрук
    Команда Гент
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 16 февраля 1964
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    16.02.2023 Карабах 1 : 0 Гент Лига конференций, 1/16 финала
    19.02.2023 Гент 2 : 0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    23.02.2023 Гент 2(5) : 0(3) Карабах Лига конференций, 1/16 финала
    26.02.2023 Брюгге 2 : 0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    05.03.2023 Гент 1 : 0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    09.03.2023 Гент 1 : 1 Истанбул Башакшехир Лига конференций, 1/8 финала
    12.03.2023 Зюлте-Варегем 2 : 6 Гент Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гент 34 14 9 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.07.2022 Стандард 2 : 2 Гент
    30.07.2022 Гент 1 : 1 Сент-Труйден
    07.08.2022 Гент 2 : 1 Вестерло
    12.08.2022 Остенде 1 : 3 Гент
    01.09.2022 Андерлехт 0 : 1 Гент
    28.08.2022 Гент 1 : 2 Антверпен
    04.09.2022 Шарлеруа 2 : 1 Гент
    11.09.2022 Гент 2 : 0 Зюлте-Варегем
    18.09.2022 Генк 1 : 0 Гент
    02.10.2022 Гент 3 : 4 Серкль Брюгге
    09.10.2022 Эйпен 0 : 4 Гент
    16.10.2022 Гент 3 : 0 Мехелен
    19.10.2022 Юнион СЖ 2 : 0 Гент
    23.10.2022 Гент 2 : 1 Серен
    30.10.2022 Оуд-Хеверли 1 : 1 Гент
    06.11.2022 Гент 2 : 0 Брюгге
    13.11.2022 Кортрейк 0 : 4 Гент
    23.12.2022 Гент 0 : 0 Стандард
    07.01.2023 Антверпен 2 : 0 Гент
    15.01.2023 Гент 2 : 1 Кортрейк
    19.01.2023 Гент 0 : 0 Шарлеруа
    22.01.2023 Сент-Труйден 0 : 3 Гент
    29.01.2023 Серкль Брюгге 3 : 2 Гент
    05.02.2023 Гент 2 : 3 Генк
    11.02.2023 Вестерло 3 : 3 Гент
    19.02.2023 Гент 2 : 0 Оуд-Хеверли
    26.02.2023 Брюгге 2 : 0 Гент
    05.03.2023 Гент 1 : 0 Андерлехт
    12.03.2023 Зюлте-Варегем 2 : 6 Гент
    19.03.2023 Гент 0 : 0 Эйпен
    01.04.2023 Серен 0 : 0 Гент
    08.04.2023 Гент 0 : 0 Юнион СЖ
    16.04.2023 Мехелен 0 : 0 Гент
    23.04.2023 Гент 0 : 0 Остенде
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