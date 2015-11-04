Ванхазебрук: «Контратаки – сильная сторона «Валенсии»

Главный тренер «Гента« Хейн Ванхазебрук рассчитывает на поддержку домашних трибун в матче Лиги чемпионов против «Валенсии».

«В Валенсии мы видели, как организованно играет наш соперник, который является очень сильной командой. Мы владели инициативой большую часть матча, но все равно не забили.

Играя против «Валенсии», всегда нужно помнить об их контратаках. Это их сильная сторона.

Есть серьезная разница по сравнению с первым матчем – мы теперь играем дома при 19 тысяч преданных болельщиков», – заявил Ванхазебрук.

Напомним, что матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Гент» – «Валенсия» состоится в среду, 4 ноября, в 22:45 по московскому времени.