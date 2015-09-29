Ванхазебрук: «Зенит» не самый простой соперник»

Главный тренер «Гента« Хейн Ванхазебрук с настороженностью относится к сопернику своей команды по второму туру группового этапа Лиги чемпионов – «Зениту«.

«Мы поздно прилетели и не успеем провести тренировку. Но надеемся, что успеем хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу. Обычно у нас есть послеобеденный сон, но не сегодня. «Зенит» – команда, которой можно аплодировать, у нее много сильных сторон. «Валенсия» тоже сильна, но нельзя назвать победу петербуржцев случайной.

Я всегда знаю, что буду делать, но одновременно всегда предлагаю прессе угадать, что я буду делать. Речи о неуверенности нет. Другое дело, что здесь все в новинку, новый стадион, новая обстановка, к этому надо привыкнуть. У «Зенита» огромный опыт, много иностранных игроков, много сильных индивидуальностей. Это не самый простой соперник», – заявил наставник.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» – «Гент» состоится 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.