Ванхазебрук: «Лион» сделает все для победы в родных стенах»

Главный тренер «Гента« Хейн Ванхазебрук отметил мощную мотивацию «Лиона», с которым предстоит сыграть его команде в матче Лиги чемпионов.

«Все возможно, но будет очень трудно. Мы знаем, что «Лион» сделает все для победы в родных стенах. У соперника запредельная мотивация. Известно, что даже если мы проиграем, то у нас еще могут остаться шансы на продолжение борьбы.

Мы сфокусированы на футболе. Мы хотим доставить людям удовольствие, чтобы они забыли о всех проблемах. «Лион» имеет богатый опыт выступления в еврокубках, но в команде достаточно молодых игроков, которые, как и мы, не столь опытны», – уверен Ванхазебрук.

Напомним, что матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Лион» – «Гент» состоится во вторник, 24 ноября, в 22:45 по московскому времени.