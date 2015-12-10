Главный тренер «Гента»: «Зенит» очень умная команда»

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук после домашней победы над «Зенитом» (2:1) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал игру своей команды, отметив, что очень доволен итоговым результатом.



«Зенит» очень умная команда, которая показывает хороший футбол. Мы здорово защищались. Линия атаки также смотрелась неплохо, а вот полузащитникам пришлось нелегко. Знали, как развиваются события в Валенсии и понимали, что нам необязательно побеждать, но я очень рад, что мы выиграли», – сказал Ванхазебрук.