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    Главный тренер «Гента»: «Зенит» очень умная команда»

    Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук после домашней победы над «Зенитом» (2:1) в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов прокомментировал игру своей команды, отметив, что очень доволен итоговым результатом.

    «Зенит» очень умная команда, которая показывает хороший футбол. Мы здорово защищались. Линия атаки также смотрелась неплохо, а вот полузащитникам пришлось нелегко. Знали, как развиваются события в Валенсии и понимали, что нам необязательно побеждать, но я очень рад, что мы выиграли», – сказал Ванхазебрук.

    Источник: УЕФА

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    10.12.2015 08:31
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    Комментарии (4)
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    Loko_Roma
    1449732024
    Сами себе 2й привезли, молодцы.
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    С-Пб on-line
    1449733268
    У Боярского шляпа круче!
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    sir_Alex
    1449743354
    Ума - палата!
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    ologreds
    1694996624
    numo451478
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