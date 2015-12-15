Ванхазебрук: «Защитники хотели получить в соперники «Вольфсбург», остальные – «Барселону» или «Реал»

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии бельгийскому клубу предстоит сыграть с «Вольфсбургом».

«Мои защитники изначально хотели играть против «Вольфсбурга», а остальные желали получить в соперники «Барселону» или «Реал», – говорит Ванхазебрук.

Также наставник сказал, что не видит ничего плохого в том, что первый матч «Гент» проведет дома.

«Я считаю, что сейчас первый матч дома – это скорее преимущество, ведь если сначала играешь на выезде и крупно проигрываешь, то ответная встреча уже не имеет значения. Мы постараемся добиться положительного результата у себя дома, а затем подготовиться к сложному гостевому поединку».