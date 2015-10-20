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    Тренер «Гента»: «Валенсия» – очень техничная команда»

    Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук поделился своими ожиданиями перед матче Лиги чемпионов против «Валенсии».

    «Валенсия» – очень техничная команда. Все ее игроки умеют обращаться с мячом. Нас ждет сложный матч, но нет ничего невозможного. Пятьдесят пять тысяч зрителей создадут особую атмосферу на стадионе. Наша команда чаще всех владеет мячом в чемпионате Бельгии, но в гостях у испанской команды нам придется уступить инициативу. Впрочем, главное – победить, а не владеть мячом», – заявил Ванхазебрук.

    Напомним, матч «Валенсия» – «Гент» состоится сегодня, в 21:45.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2015 14:55
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    Комментарии (2)
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    grafff
    1445346651
    Было бы глупо сказать что они мёртвые и проиграть
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    ologreds
    1694996960
    numo445930
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