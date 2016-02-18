Ванхазебрук: «Это был далеко не лучший «Гент»

Главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук рассчитывает, что его футболисты смогут извлечь уроки из неудачного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" (2:3) на своем поле.

"Лучше бы я чувствовал себя иначе, чем сейчас. И все-таки конечный результат оказался не таким уж плохим. Конечно, это был далеко не лучший "Гент". Многие сыграли ниже своих возможностей. Я сказал игрокам, что этот матч нужно начать на уровне Лиги чемпионов, но в первом тайме мы сдулись.

Начали вторую половину хорошо, однако допустили грубую ошибку, и нам забили гол. Мы с энтузиазмом вышли на поле после перерыва, но пропустили, а вскоре стали проигрывать и вовсе со счетом 0:3. Тогда все наши мысли были только о том, как избежать разгрома. Но мы смогли навязать сопернику борьбу. Отквитали один мяч, вернулась вера в собственные силы. Я даже думал, что сможем сравнять счет.

Удивляюсь, почему мы не могли так играть с самого начала. Надеюсь, мои футболисты извлекут из этого уроки. Если мы будем играть как сегодня и в ответном поединке, то наши шансы пройти дальше равны нулю. Если же у нас получится взять игру под контроль, и мы забьем первый гол, соперник может начать нервничать", - считает Ванхазебрук.

Напомним, что ответная встреча состоится в Германии во вторник, 8 марта.