Ванхазебрук: «Время от времени в футболе случаются чудеса»

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вольфсбургом» поделился мнением о предстоящей игре. Напомним, встреча состоится сегодня в Вольфсбурге и начнется в 22:45. В первом матче немецкий клуб одержал победу со счетом 3:2.

«Мы совершили слишком много ошибок в первой встрече. Надо их минимизировать, но даже в этом случае «Вольфсбург» очень силен на своем поле и редко там проигрывает. Надо держать это в уме, понимать сложность стоящей перед нами задачи, но это не значит, что я сдамся.

Все знают, что время от времени в футболе случаются чудеса. Если мы откроем счет, то кто знает, что будет после. Если же поведет «Вольфсбург», наша задача станет еще сложнее. Надо быть начеку с первой минуты. Изменять своему стилю не собираемся. Мы могли бы, но не будем», – отметил Ванхазебрук.