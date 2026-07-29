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«Гент» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:15
Гент - ЛНЗ
30 июл. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 2 раунд
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2.12
Победа «Гента» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между бельгийским «Гентом» и украинским ЛНЗ пройдет 30 июля 2026 года в Генте на стадионе «Геламко-Арена». Первая встреча завершилась безголевой ничьей, что оставляет интригу перед ответной игрой, однако хозяева имеют преимущество домашнего поля и более высокий класс. «Гент» подходит к матчу с хорошей атакующей статистикой – 1.60 гола в среднем за последние пять игр, однако их оборона не всегда надежна (1.40 пропущенных). Гости, напротив, демонстрируют впечатляющую оборонительную устойчивость – всего 0.40 пропущенных гола в среднем за пять матчей, но их атака не столь эффективна (1.00 гола за игру). Сможет ли ЛНЗ удержать свои ворота сухими в Бельгии и сотворить сенсацию, или «Гент» использует класс и домашнюю поддержку, чтобы пройти в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Гент» подходит к ответной игре с психологическим преимуществом домашнего поля и более высоким классом. Команда забивает в шести из восьми последних матчей и в среднем за последние пять игр забивает 1.60 гола, пропуская 1.40. В первом матче бельгийцы не смогли забить ЛНЗ, что показало сложности против организованной обороны соперника, но их атакующий потенциал позволяет надеяться на голы дома. Домашняя поддержка на «Геламко-Арене» должна помочь хозяевам действовать более агрессивно, особенно учитывая, что им нужно побеждать. Однако их оборона не выглядит непробиваемой – они пропускают в среднем 1.40 гола за игру, что может позволить гостям забить на контратаке. «Гент» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, но против такого организованного соперника, как ЛНЗ, им будет трудно взломать оборону, но при этом не пропустить.

ЛНЗ подходит к игре с явной тактической задачей – сохранить свои ворота сухими и использовать любую возможность для контратаки. Команда пропускает в среднем всего 0.40 гола за последние пять игр, что является отличным показателем, и не проигрывает в пяти из семи последних матчей. В первом матче украинцы сумели удержать свои ворота сухими, что позволяет им чувствовать себя уверенно. Однако их атака не столь эффективна – они забивают в среднем 1.00 гола за игру, и им нужно забивать как минимум один гол, чтобы иметь шансы на проход. В гостях ЛНЗ будет делать ставку на оборону и быстрые выпады, что может принести успех, учитывая, что «Гент» иногда ошибается в защите.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Гент» является фаворитом, но матч с высокой вероятностью завершится с минимальным счетом. «Гент» будет атаковать, но ЛНЗ умеет обороняться, и их сухая серия говорит о том, что они способны сдержать соперника. Победа «Гента» с разницей в один мяч выглядит наиболее вероятным исходом, что позволит бельгийцам пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды сыграли 0:0, что показало способность ЛНЗ нейтрализовать атаки соперника. Текущая форма «Гента» (забивает в шести из восьми матчей) и надежная оборона ЛНЗ (0.40 пропущенных) указывают на то, что ответная игра также может завершиться с минимальным количеством голов. «Гент» дома сильнее, и их атакующий потенциал должен сказаться.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 2 (100%)
Побед - 0 (0%)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига конференций, 2 раунд
Гент
0 : 0
30.07.2026
ЛНЗ
Лига конференций, 2 раунд
ЛНЗ
0 : 0
23.07.2026
Гент

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
47
J. Vergara (pen.)
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
45
Хилларион Гур
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Adam Yakubu
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Гент
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
27
Tibe De Vlieger
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
49
Myroslav Donyk
ЦП
30
Таллес
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
3-3-4
33
Руф
5
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
17
Делорж
22
Лопеш
8
Бенеш
47
20
Араужо
45
Гур
21
Дин
4-4-1-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
25
Горин
34
Муравский
17
Кузик
8
16
Рябов
99
11
Пасич
19
Пастух
90
Ассинор
8
Бенеш
27
27
8
Бенеш
17
Делорж
37
Кадри
37
Кадри
17
Делорж
21
Дин
11
Сонко
11
Сонко
21
Дин
47
75
75
47
11
Пасич
75
Китела
75
Китела
11
Пасич
16
Рябов
30
Таллес
30
Таллес
16
Рябов
19
Пастух
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
19
Пастух
99
7
Микитишин
7
Микитишин
99
90
Ассинор
23
Кравчук
23
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Гент
ЛНЗ
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
49
Myroslav Donyk
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
49
Myroslav Donyk
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Андрес Карраско

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Гент» одержит минимальную победу над ЛНЗ в ответном матче, используя класс, домашнюю поддержку и атакующий потенциал. Оборона гостей достаточно надежна, но хозяева должны найти свой момент и реализовать его, возможно, со стандарта или после ошибки соперника. Ставка на победу «Гента» с форой (-1.5) за 2.12 выглядит оправданной – бельгийцы должны использовать свое преимущество на «Геламко-Арене». Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Гентом» и ЛНЗ состоится 30 июля 2026 года в Генте на стадионе «Геламко-Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Гент» – «ЛНЗ»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

2.12
Победа «Гента» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций ЛНЗ Гент
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