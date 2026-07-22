Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ЛНЗ и «Гентом» пройдет 23 июля 2026 года в Польше на стадионе «Orlen Stadion». Украинский клуб, вынужденный играть домашние матчи на нейтральном поле, подходит к игре в отличной форме – 11 забитых и всего четыре пропущенных гола в последних пяти встречах. Бельгийский гранд также выглядит уверенно, забив 14 мячей за тот же период и не проигрывая в пяти из семи последних матчей. Сможет ли ЛНЗ продолжить свою впечатляющую серию и навязать борьбу фавориту даже без домашней поддержки, или класс «Гента» и его еврокубковый опыт окажутся решающими? Кто окажется сильнее и почему эта встреча обещает быть результативной?

Кто победит в матче

ЛНЗ подходит к игре с потрясающей статистикой – 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2.20 за игру) и всего четыре пропущенных (0.80 в среднем). Команда показала себя в товарищеских матчах: разгромила «Штурм» (6:2), обыграла «Олимпию» (1:0) и МТК (4:0), а также сыграла вничью с «Динамо Загреб» (0:0). Единственное поражение от «Гезтепе» (0:2) не портит общей картины, учитывая, что команда только набирает форму. Однако ключевой проблемой для ЛНЗ является отсутствие домашнего поля – матч пройдет в Польше, что лишает украинцев преимущества своих трибун. Тем не менее защита выглядит крайне надежной, а атакующие фланги способны создавать опасные моменты даже против сильных соперников.

«Гент» также демонстрирует высокую результативность – 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2.80 за игру), при этом команда забивает в шести встречах подряд. Однако оборона бельгийцев вызывает вопросы: 1.60 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в шести из восьми последних матчей. В товарищеских встречах «Гент» обыграл «Твенте» (2:0), сыграл с ним же вничью (2:2), уступил «Кривбассу» (1:2) и разгромил «Мерелбеке» (6:1). Опыт выступлений в еврокубках дает бельгийцам преимущество, особенно в двухматчевых противостояниях, где важно забить на выезде. Однако нестабильность в обороне может стать проблемой против хорошо организованной атаки ЛНЗ.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение «Генту» благодаря более высокому классу, еврокубковому опыту и атакующей мощи. ЛНЗ способен создать проблемы, но нейтральное поле лишает украинцев важного преимущества, а опыт бельгийцев в квалификационных раундах должен сыграть решающую роль. Победа «Гента» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации ключевым аргументом становится текущая форма и класс соперников. ЛНЗ показывает надежную игру в обороне, но «Гент» забивает в среднем почти три гола за матч, а его еврокубковый опыт должен помочь справиться с давлением выездного матча на нейтральном поле. Проблемы бельгийцев в защите дают украинцам шанс на гол, но этого вряд ли будет достаточно для положительного результата.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Гент» сумеет одержать победу над ЛНЗ в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Украинский клуб может оказать сопротивление и даже забить, но класс и опыт бельгийцев, а также их мощная атака позволят им добиться преимущества в два мяча. Нейтральное поле лишает ЛНЗ домашней поддержки, что снижает их шансы на сенсацию. Ставка на победу «Гента» с форой (-1) за 2.95 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между ЛНЗ и «Гентом» состоится 23 июля 2026 года в Польше на стадионе «Orlen Stadion» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.