Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЛНЗ – «Гент»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

22 июля 2026 9:22
ЛНЗ - Гент
23 июл. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.95
Победа «Гента» с форой (-1)
Сделать ставку

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между ЛНЗ и «Гентом» пройдет 23 июля 2026 года в Польше на стадионе «Orlen Stadion». Украинский клуб, вынужденный играть домашние матчи на нейтральном поле, подходит к игре в отличной форме – 11 забитых и всего четыре пропущенных гола в последних пяти встречах. Бельгийский гранд также выглядит уверенно, забив 14 мячей за тот же период и не проигрывая в пяти из семи последних матчей. Сможет ли ЛНЗ продолжить свою впечатляющую серию и навязать борьбу фавориту даже без домашней поддержки, или класс «Гента» и его еврокубковый опыт окажутся решающими? Кто окажется сильнее и почему эта встреча обещает быть результативной?

Кто победит в матче

ЛНЗ подходит к игре с потрясающей статистикой – 11 голов в пяти последних матчах (в среднем 2.20 за игру) и всего четыре пропущенных (0.80 в среднем). Команда показала себя в товарищеских матчах: разгромила «Штурм» (6:2), обыграла «Олимпию» (1:0) и МТК (4:0), а также сыграла вничью с «Динамо Загреб» (0:0). Единственное поражение от «Гезтепе» (0:2) не портит общей картины, учитывая, что команда только набирает форму. Однако ключевой проблемой для ЛНЗ является отсутствие домашнего поля – матч пройдет в Польше, что лишает украинцев преимущества своих трибун. Тем не менее защита выглядит крайне надежной, а атакующие фланги способны создавать опасные моменты даже против сильных соперников.

«Гент» также демонстрирует высокую результативность – 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2.80 за игру), при этом команда забивает в шести встречах подряд. Однако оборона бельгийцев вызывает вопросы: 1.60 пропущенных гола в среднем за игру, и команда пропускает в шести из восьми последних матчей. В товарищеских встречах «Гент» обыграл «Твенте» (2:0), сыграл с ним же вничью (2:2), уступил «Кривбассу» (1:2) и разгромил «Мерелбеке» (6:1). Опыт выступлений в еврокубках дает бельгийцам преимущество, особенно в двухматчевых противостояниях, где важно забить на выезде. Однако нестабильность в обороне может стать проблемой против хорошо организованной атаки ЛНЗ.

С учетом всех факторов мы отдаем предпочтение «Генту» благодаря более высокому классу, еврокубковому опыту и атакующей мощи. ЛНЗ способен создать проблемы, но нейтральное поле лишает украинцев важного преимущества, а опыт бельгийцев в квалификационных раундах должен сыграть решающую роль. Победа «Гента» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

Ранее команды не пересекались в официальных турнирах, поэтому история встреч отсутствует. В такой ситуации ключевым аргументом становится текущая форма и класс соперников. ЛНЗ показывает надежную игру в обороне, но «Гент» забивает в среднем почти три гола за матч, а его еврокубковый опыт должен помочь справиться с давлением выездного матча на нейтральном поле. Проблемы бельгийцев в защите дают украинцам шанс на гол, но этого вряд ли будет достаточно для положительного результата.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ПЗ
17
Денис Кузик
ЛП
8
Adam Mustapha Yakubu Hassan
ЦП
19
Yevhenii Pastukh
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
23
Даниил Кравчук
ПП
90
Mark Osei Assinor
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Гент
33
Дави Руф
ВР
20
Тиагу Араужу Тиагу Араужу
ЛЗ
22
Леонарду Леонарду
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
4
Matties Volckaert
ПЗ
8
Айме Омгба
ЛП
27
Тибе де Влигер
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
37
Abdelhak Kadri
ЦП
15
Ацуки Ито
ПП
7
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
4-5-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
34
Муравский
29
Дидык
11
Пасич
17
Кузик
8
Yakubu Hassan
19
Pastukh
16
Рябов
23
Кравчук
90
Osei Assinor
4-5-1
33
Руф
4
Volckaert
22
Леонарду
44
ван дер Хейден
20
Тиагу Араужу
15
Ито
27
де Влигер
17
Делорж
37
Kadri
8
Омгба
7
Канга
Остались в запасе
ЛНЗ
Гент
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Рик Де Мил

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Гент» сумеет одержать победу над ЛНЗ в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций. Украинский клуб может оказать сопротивление и даже забить, но класс и опыт бельгийцев, а также их мощная атака позволят им добиться преимущества в два мяча. Нейтральное поле лишает ЛНЗ домашней поддержки, что снижает их шансы на сенсацию. Ставка на победу «Гента» с форой (-1) за 2.95 выглядит логичной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между ЛНЗ и «Гентом» состоится 23 июля 2026 года в Польше на стадионе «Orlen Stadion» и начнется в 21:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

ЛНЗ – «Гент»: смотреть онлайн

2.95
Победа «Гента» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Гент ЛНЗ
Другие прогнозы
22.07.2026
19:00
2.07
Лига конференций, 2 раунд
Нефтчи - Динамо Мн
Победа «Нефтчи»
22.07.2026
20:00
2.17
Лига чемпионов, 2 раунд
Омония - Кайрат
«Кайрат» не проиграет (Х2)
23.07.2026
01:30
1.85
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коритиба - Палмейрас
Победа «Палмейраса»
23.07.2026
03:30
1.73
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе - Фламенго
Победа «Фламенго» с форой (-1)
23.07.2026
03:30
3.25
Бразилия. Серия А, 19 тур
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе
Ничья
23.07.2026
03:30
2.14
Бразилия. Серия А, 19 тур
Интернасьонал - Крузейро
Победа «Интернасьонала»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+