13.02.2025, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Гент
Гент
3-1-3-3
33
Руф
23
Митрович
4
Ватанабе
23
Торунарига
17
Ито
18
Самуас
22
Лопеш
24
Кумс
9
Гудьонсен
13
Ванзейр
20
Араужо
4-1-3-2
30
Вьейтес
20
Сабали
5
Бартра
4
Натан
15
Перро
21
Рока
7
Антони
22
Иско
10
Эз Абде
94
Бакамбу
20
Ло Чельсо
20
Араужо
3
Браун
3
Браун
20
Араужо
22
Лопеш
17
Делорж
17
Делорж
22
Лопеш
24
Кумс
27
Де Влигер
27
Де Влигер
24
Кумс
13
Ванзейр
19
Сурдез
19
Сурдез
13
Ванзейр
9
Гудьонсен
45
Гур
45
Гур
9
Гудьонсен
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
22
Иско
5
Кардозо
5
Кардозо
22
Иско
20
Сабали
12
Ортис
12
Ортис
20
Сабали
7
Антони
6
Авила
6
Авила
7
Антони
Остались в запасе
Гент
Бетис
1
Celestin De Schrevel
ВР
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Celestin De Schrevel
ВР
35
Gilles De Meyer
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
17
Хесус Родригес
ЛВ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Гент - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
8
18
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
19
14
Офсайды
2
0
Количество передач
476
450
Сейвы
6
1
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Гент» против «Бетиса», матч предварительного раунда плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 февраля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гент» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»