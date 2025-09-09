Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен

Сборная Франции в 6-м туре отбора ЧМ-2026 с трудом победила Исландию. В первом тайме французы уступали в счете.

В обоих голах Франции поучаствовал Килиан Мбаппе.

У Исландии забил сын экс-форварда «Барселоны» и «Челси» Эйдура Гудьонсена Андри.

Франция с 68-й минуты была в меньшинстве после удаления Орельена Чуамени.

Французы лидируют в группе, Исландия идет второй.