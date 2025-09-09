Отбор ЧМ-2026. Франция в меньшинстве удержала волевую победу над Исландией (2:1), у Мбаппе 1+1, у гостей забил Гудьонсен

Сборная Франции в 6-м туре отбора ЧМ-2026 с трудом победила Исландию. В первом тайме французы уступали в счете.
В обоих голах Франции поучаствовал Килиан Мбаппе.
У Исландии забил сын экс-форварда «Барселоны» и «Челси» Эйдура Гудьонсена Андри.
Франция с 68-й минуты была в меньшинстве после удаления Орельена Чуамени.
Французы лидируют в группе, Исландия идет второй.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 6 тур
Франция - Исландия - 2:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Гудьонсен, 21; 1:1 - К. Мбаппе, 45 (с пенальти); 2:1 - Б. Барколя, 62.
Удаления: О. Чуамени, 68 - нет.
Источник: «Бомбардир»