30.07.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Составы команд
Гент
Гент
3-3-4
33
Руф
5
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
17
Делорж
22
Лопеш
8
Бенеш
47
20
Араужо
45
Гур
21
Дин
4-4-1-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
25
Горин
34
Муравский
17
Кузик
8
16
Рябов
99
11
Пасич
19
Пастух
90
Ассинор
8
Бенеш
27
Де Влигер
27
Де Влигер
8
Бенеш
17
Делорж
37
Кадри
37
Кадри
17
Делорж
21
Дин
11
Сонко
11
Сонко
21
Дин
47
75
75
47
11
Пасич
75
Китела
75
Китела
11
Пасич
16
Рябов
30
Таллес
30
Таллес
16
Рябов
19
Пастух
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
19
Пастух
99
7
Микитишин
7
Микитишин
99
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Гент
ЛНЗ
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
49
Myroslav Donyk
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
49
Myroslav Donyk
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Гент - ЛНЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Гент» против «ЛНЗ», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»