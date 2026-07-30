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  • «Гент» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

«Гент» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

30 июля, 20:20
Гент
30.07.2026, четверг, 21:30
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
ЛНЗ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
47
J. Vergara (pen.)
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
45
Хилларион Гур
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Adam Yakubu
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
99
Korede Adedoyin
ЦП
19
Евгений Пастух
АП
90
Марк Ассинор
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Гент
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
49
Myroslav Donyk
ЦП
30
Таллес
АП
9
Егор Твердохлеб
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
3-3-4
33
Руф
5
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
17
Делорж
22
Лопеш
8
Бенеш
47
20
Араужо
45
Гур
21
Дин
4-4-1-1
12
Паламарчук
14
Драмбаев
25
Горин
34
Муравский
17
Кузик
8
16
Рябов
99
11
Пасич
19
Пастух
90
Ассинор
8
Бенеш
27
Де Влигер
27
Де Влигер
8
Бенеш
17
Делорж
37
Кадри
37
Кадри
17
Делорж
21
Дин
11
Сонко
11
Сонко
21
Дин
47
75
75
47
11
Пасич
75
Китела
75
Китела
11
Пасич
16
Рябов
30
Таллес
30
Таллес
16
Рябов
19
Пастух
9
Твердохлеб
9
Твердохлеб
19
Пастух
99
7
Микитишин
7
Микитишин
99
90
Ассинор
21
Кравчук
21
Кравчук
90
Ассинор
Остались в запасе
Гент
ЛНЗ
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
49
Myroslav Donyk
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
3
Nazar Smotrytskyi
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
49
Myroslav Donyk
ЦП
77
Теди Кара
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Гент - ЛНЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Гент» против «ЛНЗ», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 июля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гент» – «ЛНЗ»

«Гент» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций ЛНЗ Гент
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