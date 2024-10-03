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  • «Челси» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Челси» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Челси
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
4 : 2
Завершен
Гент
12' Р. Вейга 46' П. Нету 63' К. Нкунку 70' К. Дьюсбери-Холл
50' Ц. Ватанабе 90' О. Гандельман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Аксель Дисаси
(К) ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Педру Нету
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
23
Джордан Торунарига
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
(К) ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Марк Гиу
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
27
Мудрик
7
Нету
28
Нкунку
79
Феликс
3-3-1-2
33
Руф
23
Торунарига
4
Ватанабе
23
Митрович
27
Фадиджа
17
Ито
3
Браун
17
Делорж
19
Сурдез
9
Гудьонсен
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
17
Делорж
16
Гандельман
16
Гандельман
17
Делорж
82
18
Самуас
18
Самуас
82
19
Сурдез
24
Кумс
24
Кумс
19
Сурдез
27
Фадиджа
20
Араужо
20
Араужо
27
Фадиджа
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
Остались в запасе
Челси
Гент
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Челси - Гент
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
7
Офсайды
0
2
Количество передач
768
317
Сейвы
1
1
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Гента», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси»«Гент»

«Челси» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Гент Челси
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