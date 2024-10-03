03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
Лига конференций, 1 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Челси
Челси
3-2-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Дисаси
4
Адарабиойо
5
Бадьяшиль
12
Вейга
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
27
Мудрик
7
Нету
28
Нкунку
79
Феликс
3-3-1-2
33
Руф
23
Торунарига
4
Ватанабе
23
Митрович
27
Фадиджа
17
Ито
3
Браун
17
Делорж
19
Сурдез
9
Гудьонсен
28
Нкунку
9
Гиу
9
Гиу
28
Нкунку
17
Делорж
16
Гандельман
16
Гандельман
17
Делорж
82
18
Самуас
18
Самуас
82
19
Сурдез
24
Кумс
24
Кумс
19
Сурдез
27
Фадиджа
20
Араужо
20
Араужо
27
Фадиджа
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
Остались в запасе
Челси
Гент
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
17
Энцо Фернандес
ОП
25
Мойзес Кайседо
ОП
27
Киано Дайер
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Зала Ванча
ЛВ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Челси - Гент
1
1
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
9
7
Офсайды
0
2
Количество передач
768
317
Сейвы
1
1
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
17
8
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Гента», 1-й тур Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Гент»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»