Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций

В среду прошли два ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.

Главный путь

«Гент» (Бельгия) – «Партизан» (Белград, Сербия) – 1:0 (0:0)

Первый матч: 1:0.

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Сент-Патрикс» (Ирландия) – 2:0 (0:0)

Первый матч: 0:0.

«Гент» и «Истанбул Башакшехир» первыми вышли в общий этап Лиги конференций, их соперники вылетели из еврокубков.