Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций

В среду прошли два ответных матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций-2024/25.
Главный путь
«Гент» (Бельгия) – «Партизан» (Белград, Сербия) – 1:0 (0:0)
Первый матч: 1:0.
«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Сент-Патрикс» (Ирландия) – 2:0 (0:0)
Первый матч: 0:0.
«Гент» и «Истанбул Башакшехир» первыми вышли в общий этап Лиги конференций, их соперники вылетели из еврокубков.
- Остальные матчи раунда плей-офф пройдут 29 августа. По их итогам определятся еще 22 участника основного раунда турнира.
- Также в лиговый этап Лиги конференций попадут 12 команд, проигравших в раунде плей-офф Лиги Европы.
Источник: «Бомбардир»