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    Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов

    Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций сезона-2022/23.

    Лига конференций. 1/4 финала. Первые матчи

    Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ингс, 45+3; 1:1 – Кюйперс, 57.

    Лех (Польша) – Фиорентина (Италия) – 1:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Кабрал, 4; 1:1 – Вельде, 20; 1:2 – Гонсалес, 41; 1:3 – Бонавентура, 58; 1:4 – Иконе, 63.

    Андерлехт (Бельгия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мурильо, 22; 2:0 – Ашимеру, 70.

    Базель (Швейцария) – Ницца (Франция) – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Амдуни (с пенальти), 26; 1:1 – Моффи, 38; 1:2 – Моффи, 45+1; 2:2 – Амдуни, 71.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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