Лига конференций: все результаты первых четвертьфиналов

Завершились первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций сезона-2022/23.
Лига конференций. 1/4 финала. Первые матчи
Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Ингс, 45+3; 1:1 – Кюйперс, 57.
Лех (Польша) – Фиорентина (Италия) – 1:4 (1:2)
Голы: 0:1 – Кабрал, 4; 1:1 – Вельде, 20; 1:2 – Гонсалес, 41; 1:3 – Бонавентура, 58; 1:4 – Иконе, 63.
Андерлехт (Бельгия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Мурильо, 22; 2:0 – Ашимеру, 70.
Базель (Швейцария) – Ницца (Франция) – 2:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Амдуни (с пенальти), 26; 1:1 – Моффи, 38; 1:2 – Моффи, 45+1; 2:2 – Амдуни, 71.
Источник: «Бомбардир»