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Гент - Вест Хэм

13.04.2023, Четверг, 19:45 мск Гент, стадион Геламко Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига конференций, 1/4 финала , первый матч Гент - Вест Хэм
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