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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Вест Хэм
Гент - Вест Хэм: обзор матча 13 апреля 2023
Гент
13.04.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Вест Хэм
57'
У. Кюйперс
45+3'
Д. Ингс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гент - Вест Хэм
87'
Желтая карточка
В. Цоуфал
87'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
83'
74'
Замена
Л. Пакета
️️️️
Ф. Даунс
Желтая карточка
К. Пиатковски
73'
Замена
Нуриу
️️️️
Д. Торунарига
65'
Замена
М. Самуас
️️️️
М. Фофана
65'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Х. Хонг
64'
61'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
60'
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Ингс
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
57'
Желтая карточка
Ж. де Сар
47'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Д. Ингс
Пас отдал
Д. Боуэн
34'
Желтая карточка
А. Огбонна
23'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
11
Лукас Пакета
АП
8
Пабло Форнальс
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-3-1-2
33
Руф
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
33
Торунарига
91
Пиатковски
20
Хонг
24
Кумс
4
де Сар
39
Фофана
99
Орбан
99
Кюйперс
3-3-1-2-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
21
Огбонна
21
Агер
2
Джонсон
41
Райс
33
Эмерсон
4
Даунс
20
Боуэн
22
Ланзини
28
Ингс
33
Торунарига
25
Нуриу
25
Нуриу
33
Торунарига
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
39
Фофана
18
Самуас
18
Самуас
39
Фофана
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
4
Даунс
11
Пакета
11
Пакета
4
Даунс
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
28
Ингс
18
Антонио
18
Антонио
28
Ингс
Остались в запасе
Гент
Вест Хэм
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Гент - Вест Хэм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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