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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вест Хэм - Гент
Вест Хэм - Гент: обзор матча 20 апреля 2023
Вест Хэм
20.04.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/4 финала
4 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Гент
37'
М. Антонио
55'
Л. Пакета (П)
58'
Д. Райс
63'
М. Антонио
26'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Гент
84'
Замена
М. Фофана
️️️️
А. Кастро-Монтес
84'
Замена
Б. Годо
️️️️
У. Кюйперс
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
78'
Замена
М. Корне
️️️️
Д. Боуэн
78'
70'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Д. Орбан
70'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Х. Хонг
70'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Ж. де Сар
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
70'
Замена
Т. Керер
️️️️
К. Зума
69'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Д. Райс
69'
ГОЛ! 4:1!
М. Антонио
63'
ГОЛ! 3:1!
Д. Райс
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Пакета
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Антонио
Пас отдал
Д. Боуэн
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
М. Самуас
18'
Желтая карточка
Д. Орбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
4
Зума
21
Агер
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-4-2
33
Руф
91
Пиатковски
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
18
Самуас
99
Кюйперс
99
Орбан
4
Зума
6
Керер
6
Керер
4
Зума
41
Райс
4
Даунс
4
Даунс
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
20
Боуэн
70
Корне
70
Корне
20
Боуэн
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
99
Кюйперс
31
Годо
31
Годо
99
Кюйперс
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
99
Орбан
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Орбан
17
Кастро-Монтес
39
Фофана
39
Фофана
17
Кастро-Монтес
20
Хонг
29
Депуатр
29
Депуатр
20
Хонг
Остались в запасе
Вест Хэм
Гент
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Пауль Нарди
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Вест Хэм - Гент
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
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