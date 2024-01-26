Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Бельгийский форвард отказал «Спартаку»

    Нападающий «Гента» Уго Кюйперс был в шорт-листе «Спартака».

    Московский клуб рассматривал его в качестве альтернативы для Манфреда Угальде из «Твенте».

    Сначала представители 26-летнего футболиста согласились на переговоры и запросили зарплату в размере 5 миллионов евро, но позднее отказались ехать в Россию.

    • В этом сезоне Кюйперс забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
    • Сообщалось, что бельгиец мог оказаться в «Спартаке» еще летом, но тогда сделку заблокировал Гильермо Абаскаль.

    Новости по теме
    Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой, осознайте это наконец» 4
    Мостовой раскритиковал вероятный трансфер «Спартака» 6
    Тренер 2DROTS Кузнецов ответил, согласился бы он работать в «Спартаке» 2
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    andrei-sarap-yandex
    1706287108
    смотрите как украинцы играют в футбол....в атакующий футбол а не как русские БЕЙ-БЕГИ по системе ГАДЖИЕВА ..только один игрок переходил центр поля.....
    Ответить
    ss21
    1706292333
    Хрена се 5 млн евро ЗП, в Генте то он сколько лупит тысяч 600?
    Ответить
    Алексей З
    1706293156
    Фейк !!!!! Ну какие 5 млн, вы о чём ? Заказной шум вокруг КБ.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+