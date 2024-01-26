Бельгийский форвард отказал «Спартаку»

Нападающий «Гента» Уго Кюйперс был в шорт-листе «Спартака».
Московский клуб рассматривал его в качестве альтернативы для Манфреда Угальде из «Твенте».
Сначала представители 26-летнего футболиста согласились на переговоры и запросили зарплату в размере 5 миллионов евро, но позднее отказались ехать в Россию.
- В этом сезоне Кюйперс забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 11 миллионов евро.
- Сообщалось, что бельгиец мог оказаться в «Спартаке» еще летом, но тогда сделку заблокировал Гильермо Абаскаль.