Матч плей-офф Лиги Конференций между бельгийским «Гентом» и шотландским «Хибернианом» пройдет 20 августа 2026 года на «Геламко-Арене» в Генте. Обе команды подходят к игре в хорошей форме: хозяева не знают поражений в восьми последних официальных матчах, а гости уступили лишь в двух из семи последних встреч. При этом и бельгийцы, и шотландцы демонстрируют надежную игру в обороне и скромную результативность, что намекает на осторожный сценарий. Сможет ли «Хиберниан» удивить на выезде и пробиться в групповой этап, или «Гент» подтвердит статус фаворита на своем поле? Ответ на этот вопрос попробуем найти в цифрах и текущей форме коллективов.

Кто победит в матче

«Гент» выглядит крепким орешком благодаря своей обороне. В пяти последних играх бельгийцы пропускают в среднем всего 0,40 гола за матч – это лучший показатель среди участников плей-офф. При этом они забивают ровно столько же – 1,20 гола в среднем, что говорит о сбалансированности и отсутствии риска. Серия из восьми матчей без поражений включает как домашние победы (2:0 над «Мехеленом»), так и выездные ничьи (1:1 с «Гетеборгом» в Лиге Конференций). Важно, что «Гент» забивает в четырех последних встречах, а значит, атакующая линия стабильна, даже если не блещет изобилием голов. Домашнее поле и поддержка трибун добавляют уверенности, но низкая результативность намекает, что разгрома ждать не стоит.

«Хиберниан» подходит к матчу с похожими цифрами: в пяти последних играх они пропускают 0,80 гола и забивают 1,20. Команда не проигрывает в пяти из семи последних поединков, а в Кубке лиги обыграла «Партик» (1:0) и сыграла вничью 0:0 со «Шкендией-79» в гостях. Шотландцы умеют сушить игру и терпеть, что особенно ценно в выездных матчах еврокубков. Их оборона надежна, а нападающие используют свои моменты экономно. Правда, в чемпионате были осечки – поражения от «Рейнджерс» (1:2) и «Мазеруэлл» (1:2), но эти матчи носили открытый характер, чего в Генте, скорее всего, не будет.

Итоговый вывод: перед нами равные соперники с сильной обороной и умеренным нападением. «Гент» имеет преимущество своего поля, но «Хиберниан» доказал, что способен не проигрывать в гостях. С учетом одинаковой результативности и отсутствия явной атакующей доминации, выделить бесспорного фаворита сложно. Наиболее логичным исходом видится ничья, которая устроит обе команды перед ответным матчем.

Форма и история личных встреч

Личных встреч между «Гентом» и «Хибернианом» ранее не было, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии команд. Обе команды демонстрируют стабильность: «Гент» не проигрывает 8 матчей подряд, «Хиберниан» проиграл лишь два из семи. Показатели забитых и пропущенных мячей почти идентичны, а стиль игры обоих коллективов ориентирован на надежность в обороне. Это создает предпосылки для закрытого поединка с минимальным количеством голов и высокой вероятностью мирового исхода.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 3 Забитых мячей 2 1.5 В среднем за матч 1 3:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 4 раунд Хиберниан 2 : 3 Гент Лига конференций, 4 раунд Хиберниан 2 : 3 Гент Лига конференций, 4 раунд Гент 0 : 0 Хиберниан

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют крепкую оборону, забивают мало и редко проигрывают в последнее время. «Гент» дома будет давить, но «Хиберниан» достаточно опытен, чтобы не уступить в Бельгии. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Гентом» и «Хибернианом» состоится 20 августа 2026 года в Генте на «Геламко-Арене» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.