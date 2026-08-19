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«Гент» — «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:58
Гент - Хиберниан
20 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига конференций, 4 раунд
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3.90
Ничья
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч плей-офф Лиги Конференций между бельгийским «Гентом» и шотландским «Хибернианом» пройдет 20 августа 2026 года на «Геламко-Арене» в Генте. Обе команды подходят к игре в хорошей форме: хозяева не знают поражений в восьми последних официальных матчах, а гости уступили лишь в двух из семи последних встреч. При этом и бельгийцы, и шотландцы демонстрируют надежную игру в обороне и скромную результативность, что намекает на осторожный сценарий. Сможет ли «Хиберниан» удивить на выезде и пробиться в групповой этап, или «Гент» подтвердит статус фаворита на своем поле? Ответ на этот вопрос попробуем найти в цифрах и текущей форме коллективов.

Кто победит в матче

«Гент» выглядит крепким орешком благодаря своей обороне. В пяти последних играх бельгийцы пропускают в среднем всего 0,40 гола за матч – это лучший показатель среди участников плей-офф. При этом они забивают ровно столько же – 1,20 гола в среднем, что говорит о сбалансированности и отсутствии риска. Серия из восьми матчей без поражений включает как домашние победы (2:0 над «Мехеленом»), так и выездные ничьи (1:1 с «Гетеборгом» в Лиге Конференций). Важно, что «Гент» забивает в четырех последних встречах, а значит, атакующая линия стабильна, даже если не блещет изобилием голов. Домашнее поле и поддержка трибун добавляют уверенности, но низкая результативность намекает, что разгрома ждать не стоит.

«Хиберниан» подходит к матчу с похожими цифрами: в пяти последних играх они пропускают 0,80 гола и забивают 1,20. Команда не проигрывает в пяти из семи последних поединков, а в Кубке лиги обыграла «Партик» (1:0) и сыграла вничью 0:0 со «Шкендией-79» в гостях. Шотландцы умеют сушить игру и терпеть, что особенно ценно в выездных матчах еврокубков. Их оборона надежна, а нападающие используют свои моменты экономно. Правда, в чемпионате были осечки – поражения от «Рейнджерс» (1:2) и «Мазеруэлл» (1:2), но эти матчи носили открытый характер, чего в Генте, скорее всего, не будет.

Итоговый вывод: перед нами равные соперники с сильной обороной и умеренным нападением. «Гент» имеет преимущество своего поля, но «Хиберниан» доказал, что способен не проигрывать в гостях. С учетом одинаковой результативности и отсутствия явной атакующей доминации, выделить бесспорного фаворита сложно. Наиболее логичным исходом видится ничья, которая устроит обе команды перед ответным матчем.

Форма и история личных встреч

Личных встреч между «Гентом» и «Хибернианом» ранее не было, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии команд. Обе команды демонстрируют стабильность: «Гент» не проигрывает 8 матчей подряд, «Хиберниан» проиграл лишь два из семи. Показатели забитых и пропущенных мячей почти идентичны, а стиль игры обоих коллективов ориентирован на надежность в обороне. Это создает предпосылки для закрытого поединка с минимальным количеством голов и высокой вероятностью мирового исхода.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
3
Забитых мячей
2
1.5
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
2 : 3
27.08.2026
Гент
Лига конференций, 4 раунд
Хиберниан
2 : 3
27.08.2026
Гент
Лига конференций, 4 раунд
Гент
0 : 0
20.08.2026
Хиберниан

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
5
Mouhamed El Bachir Ngom
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
57
Matties Volckaert
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
17
Матиас Делорж
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
47
J. Vergara (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Хиберниан
1
Raphael Sallinger
ВР
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
6
Джейсон Керр
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
3
Адам Мейор
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
14
Мигел Чайва
ОП
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джош Маллиган
ПВ
7
Оуэн Элдинг
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Гент
30
Kjell Peersman
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
39
A. Ayinde
ЦЗ
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
14
Kyrell Wilson
ЦФ
75
Ibrahima Cisse
ЦФ
59
El Hadji Seck
ЦФ
Хиберниан
13
Джордан Смит
ВР
35
Freddie Owens
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
10
Мартин Бойл
ПВ
22
Ante Šuto
ЦФ
4-3-1-2
33
Руф
5
16
Берджесс
57
44
ван дер Хейден
17
Делорж
27
Де Влигер
8
Бенеш
11
Сонко
47
20
Араужо
3-2-1-2-2
1
25
Пасслак
6
Керр
16
О'Хора
32
Кэмпбелл
14
Чайва
21
Обита
8
Маллиган
3
Мейор
9
Лоу
7
Элдинг
8
Бенеш
14
14
8
Бенеш
16
Берджесс
3
Паскочи
3
Паскочи
16
Берджесс
17
Делорж
22
Лопеш
22
Лопеш
17
Делорж
47
75
75
47
14
Чайва
11
Ньюэлл
11
Ньюэлл
14
Чайва
7
Элдинг
10
Бойл
10
Бойл
7
Элдинг
Остались в запасе
Гент
Хиберниан
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
39
A. Ayinde
ЦЗ
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
22
Ante Šuto
ЦФ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
15
Джек Айредейл
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джордан Смит
ВР
17
Джейми МакГрат
АП
35
Freddie Owens
ВР
23
Каллум Райт
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
30
Kjell Peersman
ВР
56
Mamadou Diallo
ЦЗ
39
A. Ayinde
ЦЗ
28
Mohammed El Âdfaoui
ЦП
10
Aimé Omgba
ЦП
61
Abubakar Abdullahi
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
59
El Hadji Seck
ЦФ
Остались в запасе
22
Ante Šuto
ЦФ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
19
Nicky Cadden
ЦП
15
Джек Айредейл
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
13
Джордан Смит
ВР
17
Джейми МакГрат
АП
35
Freddie Owens
ВР
23
Каллум Райт
ЦП
47
Azeem Abdullah
ЦП
Главный тренер
Рик Де Мил
Главный тренер
Дэвид Грей

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды имеют крепкую оборону, забивают мало и редко проигрывают в последнее время. «Гент» дома будет давить, но «Хиберниан» достаточно опытен, чтобы не уступить в Бельгии. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3.90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Гентом» и «Хибернианом» состоится 20 августа 2026 года в Генте на «Геламко-Арене» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Гент» – «Хиберниан»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

3.90
Ничья
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Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Хиберниан Гент
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