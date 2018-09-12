Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Бразилии и команда Сальвадора. Игра завершилась со счетом 5:0.

Автором победного гола в этой встрече стал Неймар, который реализовал пенальти на 4-й минуте игры. Позже он записал еще три результативные передачи на свой счет.

Товарищеский матч

Бразилия – Сальвадор – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Неймар, 4 (с пенальти); 2:0 – Ришарлисон, 16; 3:0 – Коутиньо, 30; 4:0 – Ришарлисон, 50; 5:0 – Маркиньос, 90.