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    Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор

    Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборная Бразилии и команда Сальвадора. Игра завершилась со счетом 5:0.

    Автором победного гола в этой встрече стал Неймар, который реализовал пенальти на 4-й минуте игры. Позже он записал еще три результативные передачи на свой счет.

    Товарищеский матч

    Бразилия – Сальвадор – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 4 (с пенальти); 2:0 – Ришарлисон, 16; 3:0 – Коутиньо, 30; 4:0 – Ришарлисон, 50; 5:0 – Маркиньос, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2018 06:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 11:19

      Как то чудно интерпретирован победный гол Неймара.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +597

      Krd123 12 сентября 2018, 10:04

      Неймар петушара

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS > Krd123 12 сентября 2018, 11:38

      Слышь ты ЧЁРТ,не успокоишься -уйдёшь на парашу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 сентября 2018, 09:56

      Терминология и адекватное восприятие иногда удивляют - победный гол на 4-ой минуте.

      1
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