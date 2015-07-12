Сальвадор ушел от поражения в матче с Коста-Рикой

В США продолжается розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ . В матче второго тура сборные Коста-Рики и Сальвадора победителя не определили.



Счет на 61-й минуте открыл нападающий костариканцев Брайан Руис, но удержать преимущество его команде не удалось. Уже в компенсированное арбитром время сальвадорцы ушли от поражения благодаря точному удару Дастина Кореа.

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Перед заключительным туром в группе B лидирует сборная Ямайки — 4 очка, в активе Коста-Рика и Сальвадора по 2 балла,1 очко набрали канадцы. Напрямую выходят по две сборные, но шанс пробиться в следующий раунд будет и у команд, занявших третьи места.