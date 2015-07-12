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    Сальвадор ушел от поражения в матче с Коста-Рикой

    В США продолжается розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ . В матче второго тура сборные Коста-Рики и Сальвадора победителя не определили.
    Счет на 61-й минуте открыл нападающий костариканцев Брайан Руис, но удержать преимущество его команде не удалось. Уже в компенсированное арбитром время сальвадорцы ушли от поражения благодаря точному удару Дастина Кореа.

    Перед заключительным туром в группе B лидирует сборная Ямайки — 4 очка, в активе Коста-Рика и Сальвадора по 2 балла,1 очко набрали канадцы. Напрямую выходят по две сборные, но шанс пробиться в следующий раунд будет и у команд, занявших третьи места.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2015 06:54
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    Комментарии (13)
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    cegmzy
    1436674341
    Повезло
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    Vladimir 808
    1436678571
    Что называется отскочили.
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    Real_M_AC_Roma
    1436679865
    Ямайка? )) да ппц.. во всем мире футбол развивается но не только у нас..
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    kkomov
    1436685456
    украина мечтает там сыграть.
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    ДАША Д
    1436688691
    Все болеют за Гондурас.
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    mat73
    1436690371
    Ничего интересного на этом КОНКАКАФ не происходит, скукотища..
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    Betty Fork
    1436695898
    А как это Ямайка в двух турнирах заиграна, не успела из Копы Америка вылететь, а уже в КОНКАКАФЕ играет???
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    Die Roten
    1436702588
    ямайка лидер группы.круто!))
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    juventus186
    1436911642
    Два раза не смогли победить - нестабильная сборная!!! Но хоть с позором не проигрывают!!
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    ologreds
    1694997628
    numo435449
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