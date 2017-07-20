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Алтидор: «Только моя девушка может хватать меня за соски!»

20 июля 2017, 11:37
4

Сегодня состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная США обыграла команду Сальвадора. В одном из эпизодов в борьбе в штрафной площади защитник Сальвадора Анри Ромеро схватил за сосок форварда американской команды Жози Алтидора.

«Моя девушка в ярости, она обижена на меня! Она злится на меня, она злится на Ромеро! Она сказала, что только она может укусить меня или схватить за сосок», – прокомментировал после встречи этот эпизод нападающий сборной США.

Напомним, что сборная США одержала победу со счетом 2:0 над командой Сальвадора.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Золотой кубок КОНКАКАФ США Сальвадор Алтидор Жози
Комментарии (4)
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DeutschlandUberAlles
1500542734
Из мухи слона сделали. Но те футболисты которые такое делают дебилы.
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Shpion23
1500542965
Свободная страна.. свободные нравы...
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mihail200606
1500543535
Пусть Приравняют это к укусу суареса и накажут также)
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tilvan
1500546739
ну это прямая красная сальвадорцу
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