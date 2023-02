Алтидор: «Только моя девушка может хватать меня за соски!»

Сегодня состоялся четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ, в котором сборная США обыграла команду Сальвадора. В одном из эпизодов в борьбе в штрафной площади защитник Сальвадора Анри Ромеро схватил за сосок форварда американской команды Жози Алтидора.

«Моя девушка в ярости, она обижена на меня! Она злится на меня, она злится на Ромеро! Она сказала, что только она может укусить меня или схватить за сосок», – прокомментировал после встречи этот эпизод нападающий сборной США.

Напомним, что сборная США одержала победу со счетом 2:0 над командой Сальвадора.

#SLV players are pulling out all the #CONCACAF dark arts now, trying to bait #USMNT players into retaliating, especially Altidore. #USAvSLV pic.twitter.com/4ENf8xpAYv