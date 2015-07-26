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Звездопад. Как сборная США осталась без медалей на домашнем Кубке КОНКАКАФ

Главный фаворит Золотого кубка КОНКАКАФ – сборная США – проиграла и полуфинал, и матч за 3-е место. «Бомбардир» показывает главные моменты самого провального за последнее время турнира «звездно-полосатых»

Стараниями «Двойки». Как стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ

До самого полуфинала у США все шло прекрасно. Команда Юргена Клинсманна лишь раз сыграла вничью в ничего не значащем матче группового этапа, а в остальных встречах добивалась уверенных побед. В четвертьфинале «звездно-полосатые» вообще уничтожили бедную Кубу со счетом 6:0.

Но затем случилась игра с Ямайкой. «Регги-бойс» забили два гола в течение 5 минут, и для США это стало нокаутирующим ударом. Ответить они смогли только мячом Майкла Брэдли.









В утешительном матче за 3-е место США должны были без проблем переигрывать скромную Панаму. Но звездные игроки американской сборной слишком расстроились вылетом из чемпионской сетки и в матче за бронзовые медали сыграли слишком невнимательно и пассивно. Кажется, что по-настоящему за исход игры переживал только Юрген Клинсманн. Панамцы сумели воспользоваться плохим настроением своих крутых соперников и дожали их в серии пенальти.









Напомним, что сборная США участвовала в этом турнире с статусе действующего чемпиона. Хуже, чем на Золотом кубке – 2015, американцы выступали в континентальном первенстве только однажды – в 2000-м году, когда не смогли даже выйти в полуфинал.

Золотой кубок КОНКАКАФ США Ямайка Панама
Комментарии (10)
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aMur
1437898690
Отлично выступили пиндосы!
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SteveJi
1437901557
Пффф,Бразилия осталась без медалей на домашнем ЧМ,а тут какой-то Кубок "КОНКАФ",
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злой зануда
1437911264
В каждой статье ошибки. Неужели настолько все плохо?
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Мастер25-17
1437913095
С каждым разом статьи всё короче и короче... И фотографиями это не спрячешь. Помню, на Соккере ежедневно появлялись 3-4 отличные статьи, а тут одна в день и что-то типо 'трансферных слухов', которые и читать не хочется, так как это всё жёлтая пресса. "Bombardir.ru", надеюсь вы найдете новых авторов и исправите эту проблему.
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Мастер25-17
1437972955
Ну не скажи... Статья действительно интересная. И далеко не 'из пальца'. У Динамо 10 россиян в основе вышло - это занимательный факт. Хорошо, что его заметили
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