Звездопад. Как сборная США осталась без медалей на домашнем Кубке КОНКАКАФ

Главный фаворит Золотого кубка КОНКАКАФ – сборная США – проиграла и полуфинал, и матч за 3-е место. «Бомбардир» показывает главные моменты самого провального за последнее время турнира «звездно-полосатых»



Стараниями «Двойки». Как стартовал Золотой кубок КОНКАКАФ



До самого полуфинала у США все шло прекрасно. Команда Юргена Клинсманна лишь раз сыграла вничью в ничего не значащем матче группового этапа, а в остальных встречах добивалась уверенных побед. В четвертьфинале «звездно-полосатые» вообще уничтожили бедную Кубу со счетом 6:0.



Но затем случилась игра с Ямайкой. «Регги-бойс» забили два гола в течение 5 минут, и для США это стало нокаутирующим ударом. Ответить они смогли только мячом Майкла Брэдли.



















В утешительном матче за 3-е место США должны были без проблем переигрывать скромную Панаму. Но звездные игроки американской сборной слишком расстроились вылетом из чемпионской сетки и в матче за бронзовые медали сыграли слишком невнимательно и пассивно. Кажется, что по-настоящему за исход игры переживал только Юрген Клинсманн. Панамцы сумели воспользоваться плохим настроением своих крутых соперников и дожали их в серии пенальти.



















Напомним, что сборная США участвовала в этом турнире с статусе действующего чемпиона. Хуже, чем на Золотом кубке – 2015, американцы выступали в континентальном первенстве только однажды – в 2000-м году, когда не смогли даже выйти в полуфинал.