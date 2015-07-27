Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика в финале расправилась с Ямайкой

Финальным матчем завершился очередной розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ.
27 июля. Филадельфия. Стадион «Линкольн Файенешел Филд»
Ямайка – Мексика – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Гуардадо, 31; 0:2 – Корона, 47; 0:3 – Перальта, 61; 1:3 – Мэттокс, 80.
Мексика: Очоа, Агилар, Лайун, Маса, Аланис, Рейес, Дуэньяс (Ороско, 86), Х. дос Сантос, Корона (Эскивель, 62), Гуардадо (Нило, 62), Перальта.
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Источник: Бомбардир.ру