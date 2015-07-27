Лучший игрок Золотого кубка КОНКАКАФ — Гуардадо

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо признан лучшим футболистом завершившегося в понедельник Золотого кубка КОНКАКАФ. Его команда в финале победила сборную Ямайки со счетом 3:1, Гуардадо забил один мяч. Всего же на турнире у хавбека шесть голов.

Клинт Демпси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир соревнований (7 голов), информирует «Спорт-Экспресс». Лучший вратарь — Брэд Гузан (США). Лучший молодой игрок — Хесус Корона (Мексика).



Игрок сборной СШАполучил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир соревнований (7 голов), информирует «Спорт-Экспресс». Лучший вратарь —(США). Лучший молодой игрок —(Мексика). «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!