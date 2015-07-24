КОНКАКАФ изучит матч между Панамой и Мексикой

Дисциплинарный комитет КОНКАКАФ изучит полуфинальный матч Золотого Кубка КОНКАКАФ между Панамой и Мексикой (1:2 д.в.), сообщает официальный сайт организации.



Встреча обернулась скандалом из-за спорного пенальти, назначенного в ворота панамцев в концовке основного времени встречи. Из-за конфликта поединок был прерван более чем на 10 минут.



Возможно, кто-то из панамцев в сутолоке нанес удар главному арбитру Марку Гейгеру из США, Второй гол Мексика также забила «с точки», за что судьи удостоились саркастических аплодисментов от их соперника. А после матча сборная Панамы выложила фотографию с баннером, где назвала КОНКАКАФ «ворами» и потребовала отставки руководства судейского комитета организации.



Ранее за переигровку этого матча и в поддержку панамцев выступил легендарный аргентинец Диего Марадона:









«Я сочувствую игрокам Панамы. Матч должен быть переигран из-за такого судейства. Такого беспредела не случалось с чемпионата мира-1990, когда мексиканский арбитр Кодесал обокрал весь аргентинский народ», – написал Марадона в своем профиле в Facebook. «Бомбардир» тестирует новый дизайн . Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!