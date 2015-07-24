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    КОНКАКАФ изучит матч между Панамой и Мексикой

    Дисциплинарный комитет КОНКАКАФ изучит полуфинальный матч Золотого Кубка КОНКАКАФ между Панамой и Мексикой (1:2 д.в.), сообщает официальный сайт организации.

    Встреча обернулась скандалом из-за спорного пенальти, назначенного в ворота панамцев в концовке основного времени встречи. Из-за конфликта поединок был прерван более чем на 10 минут.

    Возможно, кто-то из панамцев в сутолоке нанес удар главному арбитру Марку Гейгеру из США, Второй гол Мексика также забила «с точки», за что судьи удостоились саркастических аплодисментов от их соперника. А после матча сборная Панамы выложила фотографию с баннером, где назвала КОНКАКАФ «ворами» и потребовала отставки руководства судейского комитета организации.

    Ранее за переигровку этого матча и в поддержку панамцев выступил легендарный аргентинец Диего Марадона:

    «Я сочувствую игрокам Панамы. Матч должен быть переигран из-за такого судейства. Такого беспредела не случалось с чемпионата мира-1990, когда мексиканский арбитр Кодесал обокрал весь аргентинский народ», – написал Марадона в своем профиле в Facebook.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.07.2015 08:10
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    Комментарии (9)
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    Wilhelmson
    1437718902
    Да и красную карточку спорную показал, а мексиканцы в очередной раз, как днище сыграли
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    Forint
    1437722904
    за уши мексикосов
    Ответить
    112910415
    1437726737
    по всей строгости!
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    DXTK
    1437728789
    Да помним это Пенальти в ворота Аргентины в матче с Германией. который решил судьбу матча и подарил Тренеру Бакенбауеру чемпионов мира. А почему Марадона не вспомнил как он в наглую рукой Англичанам забил за 4 года до этого в 86 году. тот судья был не подкупным не так ли, а этого видимо подкупили. А по Матчу да была куча ошибок, как и в современном футболе это уже не далеко не новости что порой такие решении судей решают исход матча. Но у каждого свою мнение, а судья должен сам решать был или не был, если он будет долго думать то не назначит. Вон в АПЛ сколько ошибок которые порой дорого стоят кому-то Чемпионство а кому-то вылета из лиги, ну и тут тоже самое.
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    RMUKMU
    1437771073
    В финале подсудят Ямайке и инцедент будет исчерпан.
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    Barcelona in time
    1437833041
    Мексиканцы полумёртвые и рандомная Ямайка в финале - Золотой кубок разочаровал. Красная не поделу, там не отмашка была, а просто в прыжке рукой по лицу попал - за такое жёлтую дают. Пенальти 1-й ниочём, толком и контакта не было, а судья 1 милисекунду думал, какая тут может быть ошибка - чистой воды проплаченное решение. А ещё в концовке был спорный эпизод - пенальти можно было назначать уже в пользу Панамы - вот так вот. А Марадона, сам рыжий, пусть молчит, а то быстро его грехи припомнят.
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    ologreds
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