Золотой кубок КОНКАКАФ. США уступили Панаме в матче за «бронзу»

Сборная США в серии пенальти уступила в матче за третье место на Золотом кубке КОНКАКАФ – 2015.
25 июля. Честер (США). Стадион «ППЛ-Парк»
США – Панама – 1:1 (по пен. 2:3)
Голы: 0:1 — Нурсе, 55; 1:1 – Дэмпси, 70.
США: Гузан, Чэндлер, Рим, Гонсалес (Бизли, 90), Брукс, Джонсон, Корона, Зуси (Йедлин, 60), Брэдли, Вондоловски (Дэмпси, 60), Йоханнссон.
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