Золотой кубок КОНКАКАФ. США уступили Панаме в матче за «бронзу»

Сборная США в серии пенальти уступила в матче за третье место на Золотом кубке КОНКАКАФ – 2015.



25 июля. Честер (США). Стадион «ППЛ-Парк»

США – Панама – 1:1 (по пен. 2:3)

Голы: 0:1 — Нурсе, 55; 1:1 – Дэмпси, 70.