Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Золотой кубок КОНКАКАФ. США уступили Панаме в матче за «бронзу»

    Золотой кубок КОНКАКАФ. США уступили Панаме в матче за «бронзу»

    Сборная США в серии пенальти уступила в матче за третье место на Золотом кубке КОНКАКАФ – 2015.
    25 июля. Честер (США). Стадион «ППЛ-Парк»
    США – Панама – 1:1 (по пен. 2:3)
    Голы: 0:1 — Нурсе, 55; 1:1 – Дэмпси, 70.
    США: Гузан, Чэндлер, Рим, Гонсалес (Бизли, 90), Брукс, Джонсон, Корона, Зуси (Йедлин, 60), Брэдли, Вондоловски (Дэмпси, 60), Йоханнссон.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.07.2015 01:54
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Анжи_Монако_05
    1437866237
    Видимо результат матча Мексика - Панама пересматривать никто не будет. Ну или максимум судьишку накажут и забудут.
    Ответить
    Nезнайка
    1437869746
    Позорище домашнее
    Ответить
    aMur
    1437876461
    Молодцы панамцы. Наказали исключительных.
    Ответить
    Zidane_92
    1437888005
    Завтра начнется бомбежка панамы и высадка войск НАТО! God bless America! Hope Obama!
    Ответить
    Quaresmа_7
    1437890816
    ПАНАМА БРАВИСИМО!!!
    Ответить
    Аvi-8
    1437895411
    Народ сошел с ума, для них Америка хуже, чем красное на быка, пропаганда сделала свое дело, теперь народ боготворит воров и бандитов у власти в России, но образ внешнего врага укоренился. Самое смешное, что американцам вообще на русских наплевать, им не интересна не сама страна россия, не ее люди, не что они думают, не что у них происходит, короче говоря просто красавцы, полное безразличие )
    Ответить
    nahan
    1437917281
    Очень рад поражению янков.
    Ответить
    112910415
    1437933155
    сурово
    Ответить
    RMUKMU
    1437941999
    Клинсмана должны уволить.
    Ответить
    ologreds
    1694997541
    numo436786
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+