Игрок сборной Ямайки МакАнуфф: «В нас никто не верил, а мы — в финале»

Полузащитник сборной Ямайки Джоби МакАнуфф поделился эмоциями после полуфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ, где его команда сенсационно переиграла США со счетом 2:1.

«Ребят, здесь творится история. Знаете, мы ведь были совершенными аутсайдерами перед началом турнира. Никто не верил, что наша команда вообще может выйти из группы. Нам предрекали четвертое место с двумя очками. Но мы стали первыми и прошли дальше. Но дело еще не сделано, теперь нас ждет финал, который мы должны выиграть. Мы знали, что если сдержим американцев, то сможем поймать их на контратаках. Конечно, их быстрый гол во втором тайме увеличил давление на нас, но мы выстояли. Я горжусь всеми членами своей команды», – приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».