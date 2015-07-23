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    • Игрок сборной Ямайки МакАнуфф: «В нас никто не верил, а мы — в финале»

    Игрок сборной Ямайки МакАнуфф: «В нас никто не верил, а мы — в финале»

    Полузащитник сборной Ямайки Джоби МакАнуфф поделился эмоциями после полуфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ, где его команда сенсационно переиграла США со счетом 2:1.
    «Ребят, здесь творится история. Знаете, мы ведь были совершенными аутсайдерами перед началом турнира. Никто не верил, что наша команда вообще может выйти из группы. Нам предрекали четвертое место с двумя очками. Но мы стали первыми и прошли дальше. Но дело еще не сделано, теперь нас ждет финал, который мы должны выиграть. Мы знали, что если сдержим американцев, то сможем поймать их на контратаках. Конечно, их быстрый гол во втором тайме увеличил давление на нас, но мы выстояли. Я горжусь всеми членами своей команды», – приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 08:19
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    Комментарии (8)
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    _armeec_
    1437632527
    ай да Молодцы )
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    cska plus
    1437636773
    молодцы! Вам бы ещё мексиканцев пройти!
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    112910415
    1437648277
    новой песне- быть!
    Ответить
    RUSTY8
    1437652077
    даешь чм-2018
    Ответить
    Шумoff
    1437654912
    А вот и срез уровня Копа против КОНки.
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    Die Roten
    1437658768
    вот вам и ямайка!
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    DXTK
    1437728237
    Темная Лошадка дала о себе знать дав пинка явному фавориту турнира, Теперь главное также победить Мексику а это будет куда сложнее по этому соберитесь и выиграйте.
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    ologreds
    1694997563
    numo436452
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