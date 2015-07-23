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    • Мексика только за 120 минут сумела одолеть Панаму в 1/2-й Золотого кубка КОНКАКАФ

    Мексика только за 120 минут сумела одолеть Панаму в 1/2-й Золотого кубка КОНКАКАФ

    Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, где сыграет со сборной Ямайки. Отметим, что в матче было 11 желтых карточек и одно прямое удаление (у Панамы на 25-й минуте).
    23 июля. Атланта. Стадион «Джорджия Доум»
    Панама – Мексика – 1:2 (0:0, 1:1).
    Голы: 1:0 – Торрес, 57; 1:1 – Гуардадо, 90+10 (с пенальти); 1:2 – Гуардадо, 105+1 (с пенальти).
    Мексика: Очоа, Агилар, Лаюн (Ороско, 77), Аланис (Эскивель, 46), Маса, Рейес, Эррера (Корона, 59), Х. дос Сантос, Гуардадо, Вела, Перальта.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2015 07:03
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    Комментарии (8)
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    112910415
    1437624725
    и два решающих пенальти...странно это всё!
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    neomessi
    1437624758
    странно ....два пендаля .
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    brooks
    1437631786
    Ничего себе, 10 мин. добавил арбитр добавленного времени, за это время назначил пеналь, и потом в овертайме назначил пеналь! Меня терзают смутные сомнения...
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    sir_Alex
    1437632873
    Судья – смелый такой мужик!
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    Serjinho
    1437641224
    мексику протащили
    Ответить
    112910415
    1437646082
    матч-скандал!
    Ответить
    AlexanderP622
    1437746370
    Молодцы! Жду победы от Вас в финале.
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    ologreds
    1694997563
    numo436442
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