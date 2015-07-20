Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики обыграла Коста-Рику в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, благодаря голу на четвертой компенсированной минуте второго дополнительного тайма – Андрес Гуардадо реализовал пенальти, основное время завершилось со счетом 0:0. В полуфинале мексиканцы сыграют с Панамой.





В другом полуфинале встретятся сборные Ямайки и США.



