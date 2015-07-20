Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Сборная Мексики вышла в полуфинал Золотого Кубка КОНКАКАФ

    Сборная Мексики обыграла Коста-Рику в матче 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ, благодаря голу на четвертой компенсированной минуте второго дополнительного тайма – Андрес Гуардадо реализовал пенальти, основное время завершилось со счетом 0:0. В полуфинале мексиканцы сыграют с Панамой.


    В другом полуфинале встретятся сборные Ямайки и США.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2015 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии (15)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    cska plus
    1437367585
    Ямайка должна сделать абаму!
    Ответить
    Espana-Deutschland
    1437367779
    Слабовато. Как бы пендосы не выиграли Кубок.
    Ответить
    ANTI CULE
    1437367990
    Удачи мексиканцам!
    Ответить
    mordvin60
    1437368941
    Это их турция
    Ответить
    strong666777
    1437375015
    Самый тухлый турнир!
    Ответить
    mat73
    1437375029
    Мексика выиграет этот турнир!
    Ответить
    ЭРЗУ ГРОЗНЫЙ
    1437379660
    Зачем стоило затевать весь турнир ради матча США-Мексика? В кубке КОНКАКАФ остальным сборным чемпионства не светит как и Российской сборной в ЕВРО чемпионате.
    Ответить
    drug01
    1437381430
    финал-Мексика США....
    Ответить
    Die Roten
    1437385472
    молодцы!финал мексика сша.
    Ответить
    ologreds
    1694997584
    numo436115
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+