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    • Сборная Панамы обвинила КОНКАКАФ в продажности и коррумпированности

    Сборная Панамы обвинила КОНКАКАФ в продажности и коррумпированности

    Сборная Панамы после полуфинального матча Золотого кубка КОНКАКАФ пошла на отчаянный шаг. Проиграв в дополнительное время Мексике (оба пропущенных панамцами голов были забиты со спорных пенальти, назначенных в компенсированное время), команда сфотографировалась с баннером, на котором написано «КОНКАКАФ — воры». Также коллектив из Панамы во всеуслышание обвинил организацию в продажности и мздоимстве.
    Любопытно, что первый из назначенных в ворота панамцев пенальти случился в дополнительное ко второму тайму время и вызвал массу протестов, из-за чего игра затянулась аж на десять минут. Второй же гол в свои ворота (105+1-я минута, с пенальти) сборная Панамы встретила аплодисментами в адрес судей.



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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 09:14
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    Комментарии (9)
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    Mara
    1437633213
    Это сейчас модно.
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    cska plus
    1437636259
    видно есть основание!
    Ответить
    ibragim
    1437636809
    в финале конкакаф играют две сборные которые не вышли из своих групп в копа америке? кто-нибудь может мне объяснить почему они играют в двух разных континентальных турнирах?????
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    Serjinho
    1437640936
    бомжевичок на петровском напоминает
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    New_Look
    1437644608
    у меня разрыв шаблона: пропиндосовская страна обвинила пропиндосовскую организацию в коррупции... Куда смотрят хозяева из пиндостана?
    Ответить
    112910415
    1437645747
    всё прогнило малость насквозь
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    Анжи_Монако_05
    1437843684
    Спалить конкакаф. Панама реально возила мексику. На красную в первом тайме ну никак не тянуло. Максимум желтая. Первый пенальти? Теперь на мячик нельзя упасть? Он его руками не трогал. Второе пенальти? Игрок просто воткнулся в защитника или защитникам нужно было разбежаться и дать забить?
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    ologreds
    1694997563
    numo436457
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