Президент КОНКАКАФ: «Мы сожалеем, что судьи допустили ошибки, но человеческий фактор — часть футбола»

Президент КОНКАКАФ Альфредо Хэвит опубликовал заявление на тему судейства в матче сборных Панамы и Мексики.



«Мы встретились с главой судейского комитета и арбитром того матча Марком Гейгером. Мистер Гейгер — один из лучших и самых уважаемых судей в регионе, с огромным международным опытом и доказательствами своей квалификации.



Мы понимаем, что судьи допустили ошибки, которые повлияли на результат игры. Мы в КОНКАКАФ сожалеем, что так получилось, но человеческий фактор — неотъемлемая часть игры», — говорится в обращении.