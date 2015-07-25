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    • Президент КОНКАКАФ: «Мы сожалеем, что судьи допустили ошибки, но человеческий фактор — часть футбола»

    Президент КОНКАКАФ: «Мы сожалеем, что судьи допустили ошибки, но человеческий фактор — часть футбола»

    Президент КОНКАКАФ Альфредо Хэвит опубликовал заявление на тему судейства в матче сборных Панамы и Мексики.
    «Мы встретились с главой судейского комитета и арбитром того матча Марком Гейгером. Мистер Гейгер — один из лучших и самых уважаемых судей в регионе, с огромным международным опытом и доказательствами своей квалификации.

    Мы понимаем, что судьи допустили ошибки, которые повлияли на результат игры. Мы в КОНКАКАФ сожалеем, что так получилось, но человеческий фактор — неотъемлемая часть игры», — говорится в обращении.
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    Источник: Sports.ru

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    25.07.2015 17:35
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    Комментарии (3)
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    sir_Alex
    1437835820
    Судьи тоже люди
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    Valar Morghulis
    1437842416
    Тем не менее Панаму лишили финала. Пусть наказывают судей.
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    ologreds
    1694997545
    numo436735
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