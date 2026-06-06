Составы команд
Катар
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
25
Аль-Хашми Аль-Хусейн
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
24
Тахсин Джамшид
ЦФ
4-2-2-2
1
Абунада
14
Ахмед
2
Мигель
5
Абдусаллам
13
Аль-Уи
20
Фати
4
Лейе
8
Жуниор
16
Хухи
2
Абдурисаг
11
Афиф
4-5-1
1
5
4
16
2
7
14
20
15
12
10
Ордас
14
Ахмед
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
14
Ахмед
25
Аль-Хусейн
25
Аль-Хусейн
5
Абдусаллам
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
5
Абдусаллам
13
Аль-Уи
12
Будиаф
12
Будиаф
13
Аль-Уи
20
Фати
23
Мадибо
23
Мадибо
20
Фати
2
Абдурисаг
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
2
Абдурисаг
11
Афиф
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
11
Афиф
8
Жуниор
24
Джамшид
24
Джамшид
8
Жуниор
2
24
24
2
11
11
12
13
13
12
20
3
3
20
17
17
10
Ордас
9
9
10
Ордас
Остались в запасе
Катар
Сальвадор
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
27
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
22
Benji Villalobos
ВР
18
Geonathan Barrera
ВР
21
Alejandro Henríquez
ЦЗ
6
Kevin Reyes
ЦП
8
Brayan Landaverde
ЦП
23
Leonardo Menjívar
ЦП
26
Diego Ortez
ЦП
19
Rafael Tejada
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
27
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Остались в запасе
22
Benji Villalobos
ВР
18
Geonathan Barrera
ВР
21
Alejandro Henríquez
ЦЗ
6
Kevin Reyes
ЦП
8
Brayan Landaverde
ЦП
23
Leonardo Menjívar
ЦП
26
Diego Ortez
ЦП
19
Rafael Tejada
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Катар - Сальвадор
1
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
19
Офсайды
2
0
Количество передач
517
349
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию Катар против Сальвадора, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Катар – Сальвадор
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Источник: «Бомбардир»