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  • Катар – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Катар – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

6 июня, 21:50
Катар
06.06.2026, суббота, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Сальвадор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
13
Аюб Аль-Уи
ЦЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
5
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
20
Ахмед Фати
ЦП
4
Исса Лейе
ЦП
8
Эдмилсон Жуниор
ЛВ
16
Буалем Хухи
(К) ПВ
11
Акрам Афиф
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Сальвадор
1
Mario González
(К) ВР
2
Julio Sibrián
ЦЗ
5
Rudy Clavel
ЦЗ
4
Jorge Cruz
ЦЗ
16
Diego Flores
ЦЗ
7
Styven Vásquez
ЦП
12
Herberth Díaz
ЦП
14
Christian Martínez
ЦП
20
Mauricio Cerritos
ЦП
15
Jefferson Valladares
ЦП
10
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
27
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
25
Аль-Хашми Аль-Хусейн
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
26
Мохамед Насер Аль-Манаи
ЦП
12
Карим Будиаф
ЦП
23
Ассим Мадибо
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
24
Тахсин Джамшид
ЦФ
Сальвадор
22
Benji Villalobos
ВР
18
Geonathan Barrera
ВР
24
Alejandro Cano
ЦЗ
21
Alejandro Henríquez
ЦЗ
11
Mayer Gil
ЦП
6
Kevin Reyes
ЦП
8
Brayan Landaverde
ЦП
23
Leonardo Menjívar
ЦП
26
Diego Ortez
ЦП
13
D. Cerros
ЦП
3
Isaac Portillo
ЦП
17
J. Henriquez
ЦФ
9
Cristian Gil
ЦФ
19
Rafael Tejada
ЦФ
4-2-2-2
1
Абунада
14
Ахмед
2
Мигель
5
Абдусаллам
13
Аль-Уи
20
Фати
4
Лейе
8
Жуниор
16
Хухи
2
Абдурисаг
11
Афиф
4-5-1
1
5
4
16
2
7
14
20
15
12
10
Ордас
14
Ахмед
18
Аль-Брейк
18
Аль-Брейк
14
Ахмед
25
Аль-Хусейн
25
Аль-Хусейн
5
Абдусаллам
26
Насер Аль-Манаи
26
Насер Аль-Манаи
5
Абдусаллам
13
Аль-Уи
12
Будиаф
12
Будиаф
13
Аль-Уи
20
Фати
23
Мадибо
23
Мадибо
20
Фати
2
Абдурисаг
7
Аль-Аелдин
7
Аль-Аелдин
2
Абдурисаг
11
Афиф
10
Аль-Хайдос
10
Аль-Хайдос
11
Афиф
8
Жуниор
24
Джамшид
24
Джамшид
8
Жуниор
2
24
24
2
11
11
12
13
13
12
20
3
3
20
17
17
10
Ордас
9
9
10
Ордас
Остались в запасе
Катар
Сальвадор
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
27
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
22
Benji Villalobos
ВР
18
Geonathan Barrera
ВР
21
Alejandro Henríquez
ЦЗ
6
Kevin Reyes
ЦП
8
Brayan Landaverde
ЦП
23
Leonardo Menjívar
ЦП
26
Diego Ortez
ЦП
19
Rafael Tejada
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Остались в запасе
22
Мешаал Баршам
ВР
21
Салах Закария
ВР
27
Rayyan Ahmed Al Ali
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
6
Атем Абдулазиз
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
9
Мохаммед Мунтари
ЦФ
Остались в запасе
22
Benji Villalobos
ВР
18
Geonathan Barrera
ВР
21
Alejandro Henríquez
ЦЗ
6
Kevin Reyes
ЦП
8
Brayan Landaverde
ЦП
23
Leonardo Menjívar
ЦП
26
Diego Ortez
ЦП
19
Rafael Tejada
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Статистика матча Катар - Сальвадор
1
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
19
Офсайды
2
0
Количество передач
517
349
Сейвы
3
1
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию Катар против Сальвадора, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 июня в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Катар – Сальвадор

Катар – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Сальвадор Катар
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