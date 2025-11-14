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Товарищеские матчи. Сборные
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Сальвадор
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Новости сборной Сальвадора по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Эрнан Дарио Гомес
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Трансляция
Катар – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 июня 2026
6 июня
Южная Корея – Сальвадор: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Сборная с 99-го места в рейтинге ФИФА готова сыграть с Россией
24 февраля
1
Кюрасао Адвоката и Суринам Абены – в лидерах отбора на ЧМ-2026, Ливай не попал на турнир, Угальде близок к вылету
2025.11.14 10:23
Прогноз на точный счет матча Канада – Сальвадор: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025
2025.06.24 10:29
Прогноз на точный счeт матча Гондурас – Сальвадор: Кубок КОНКАКАФ, 22 июня 2025 года
2025.06.21 10:34
Золотой кубок КОНКАКАФ. Кюрасао 77-летнего Адвоката стартовал с ничьей с Сальвадором (0:0)
2025.06.18 08:26
Фото
Результаты жеребьевки финального раунда отбора на ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ
2025.06.13 14:38
8 игроков из российских клубов заявлены на Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 из них – из «Спартака»
2025.06.13 10:16
1
Три футболиста «Спартака» могут сыграть на Золотом кубке КОНКАКАФ
2025.03.26 10:06
Товарищеский матч. Аргентина разгромила в США Сальвадор (3:0)
2024.03.23 10:26
Трансляция
Аргентина – Сальвадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 марта 2024
2024.03.22 16:46
«Интер Майами» с Месси и Суаресом не смог победить сборную Сальвадора
2024.01.20 08:32
2
Сборная Канады повторила антирекорд Сальвадора на ЧМ
2022.12.01 21:47
2
Товарищеский матч. Бразилия разгромила Сальвадор
2018.09.12 06:08
4
Впервые за 100 лет в сборную Бразилии вызвали игрока, родившегося в другой стране
2018.08.18 14:24
6
Видео
Алтидор: «Только моя девушка может хватать меня за соски!»
2017.07.20 11:37
4
Товарищеский матч. Перу обыграла Ямайку, Эквадор был сильнее Сальвадора, Канада не без труда одолела Кюросао
2017.06.14 06:30
Товарищеский матч. Армения разгромила Сальвадор
2016.06.02 08:05
2
Сальвадор ушел от поражения в матче с Коста-Рикой
2015.07.12 06:54
12
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