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Прогноз на точный счет матча Канада – Сальвадор: Кубок КОНКАКАФ, 25 июня 2025

24 июня 2025 10:27
Канада - Сальвадор
25 июн. 2025, среда 05:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 3 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Канады
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25 июня 2025 года в рамках Кубка КОНКАКАФ на стадионе Shell Energy Stadium состоится матч между Канадой и Сальвадором. Обе команды показали смешанные результаты в своих последних матчах, но их общая форма свидетельствует о том, что матч будет напряженным. Мы проанализируем ключевые моменты, которые помогут вам сделать правильный прогноз.

Канада

Канада в своем последнем матче турнира сыграла вничью с Кюрасао (1:1), но в целом продемонстрировала хорошую форму в атаке. В последних пяти матчах Канада забила 13 голов, что в среднем составляет 2.6 гола за игру. Тем не менее, их оборона не всегда стабильна – команда пропускает в среднем 0.8 гола за матч. Преимущество Канады заключается в том, что они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, а также в том, что они часто забивают. Эта команда имеет хорошую мотивацию для победы, и учитывая их сильную атакующую линию, можно ожидать от них несколько голов в этом матче.

Сальвадор

Сальвадор в последние недели столкнулся с трудностями в защите. В их последних 5 играх они пропустили 4 гола, что дает средний показатель 0.8 пропущенных голов за игру. В атаке Сальвадор также показывает умеренные результаты, забив 5 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.0 гол за игру). Впрочем, несмотря на стабильную игру в защите, их атака не всегда способна принести результат. Сальвадор не смог победить в 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ, что ставит их в несколько сложное положение перед встречей с Канадой.

Факты о командах

Канада

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Канада не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Сальвадор

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Сальвадор не выигрывает в 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.33
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Канада
3 : 1
07.09.2016
Сальвадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 2 тур
Сальвадор
0 : 0
18.11.2015
Канада
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Сальвадор
0 : 0
09.07.2015
Канада

Прогноз на матч Канада – Сальвадор

С учетом текущей формы команд, Канада будет явным фаворитом в этом матче. Их атакующая мощь и отличная игра на последних матчах дают им преимущество. В то же время, Сальвадор продемонстрировал хорошие результаты в обороне, но их атака не выглядит достаточно сильной для того, чтобы победить Канаду. Ожидается, что Канада забьет несколько голов, а Сальвадор, несмотря на хорошую оборону, будет вынужден пропустить.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Канады.

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:1 в пользу Канады – коэффициент 6.50
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Канады больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу Канады
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Автор: Миронов Николай
Золотой кубок КОНКАКАФ Сальвадор Канада
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