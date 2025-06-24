25 июня 2025 года в рамках Кубка КОНКАКАФ на стадионе Shell Energy Stadium состоится матч между Канадой и Сальвадором. Обе команды показали смешанные результаты в своих последних матчах, но их общая форма свидетельствует о том, что матч будет напряженным. Мы проанализируем ключевые моменты, которые помогут вам сделать правильный прогноз.

Канада

Канада в своем последнем матче турнира сыграла вничью с Кюрасао (1:1), но в целом продемонстрировала хорошую форму в атаке. В последних пяти матчах Канада забила 13 голов, что в среднем составляет 2.6 гола за игру. Тем не менее, их оборона не всегда стабильна – команда пропускает в среднем 0.8 гола за матч. Преимущество Канады заключается в том, что они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей, а также в том, что они часто забивают. Эта команда имеет хорошую мотивацию для победы, и учитывая их сильную атакующую линию, можно ожидать от них несколько голов в этом матче.

Сальвадор

Сальвадор в последние недели столкнулся с трудностями в защите. В их последних 5 играх они пропустили 4 гола, что дает средний показатель 0.8 пропущенных голов за игру. В атаке Сальвадор также показывает умеренные результаты, забив 5 голов за последние 5 матчей (в среднем 1.0 гол за игру). Впрочем, несмотря на стабильную игру в защите, их атака не всегда способна принести результат. Сальвадор не смог победить в 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ, что ставит их в несколько сложное положение перед встречей с Канадой.

Факты о командах

Канада

В последних 5 играх забивает в среднем 2.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Канада не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в 8 из 10 последних матчей.

Сальвадор

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Сальвадор не выигрывает в 5 последних матчах Кубка КОНКАКАФ.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Прогноз на матч Канада – Сальвадор

С учетом текущей формы команд, Канада будет явным фаворитом в этом матче. Их атакующая мощь и отличная игра на последних матчах дают им преимущество. В то же время, Сальвадор продемонстрировал хорошие результаты в обороне, но их атака не выглядит достаточно сильной для того, чтобы победить Канаду. Ожидается, что Канада забьет несколько голов, а Сальвадор, несмотря на хорошую оборону, будет вынужден пропустить.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу Канады.

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