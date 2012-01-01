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    Результаты сборной Сальвадора по футболу

    Тренер Альберт Рока
    Турниры:
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2019, группа C
    3 тур
    		26 июня, среда 05:30 Гондурас 4:0 Сальвадор
    2 тур
    		22 июня, суббота 02:00 Сальвадор 0:0 Ямайка
    1 тур
    		18 июня, вторник 02:00 Кюрасао 0:1 Сальвадор
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