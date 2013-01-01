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Сальвадор
Результаты
Результаты сборной Сальвадора по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Эрнан Дарио Гомес
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Таблица
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Финальный раунд 2024/2025
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Второй раунд 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2019
Товарищеские матчи. Сборные. 2018
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2017
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2016
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. Групповой раунд 2015/2016
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2015
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Золотой кубок КОНКАКАФ. Плей-офф 2013
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ. 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
19.11 | 04:00
Панама
3 : 0
Сальвадор
14.11 | 01:00
Суринам
4 : 0
Сальвадор
15.10 | 05:00
Сальвадор
0 : 1
Гватемала
11.10 | 04:00
Сальвадор
0 : 1
Панама
09.09 | 03:30
Сальвадор
1 : 2
Суринам
05.09 | 05:00
Гватемала
0 : 1
Сальвадор
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