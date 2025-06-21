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Прогноз на точный счёт матча Гондурас – Сальвадор: Кубок КОНКАКАФ, 22 июня 2025 года

21 июня 2025 10:41
Гондурас - Сальвадор
22 июн. 2025, воскресенье 05:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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22 июня в рамках второго тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ на стадионе Shell Energy Stadium состоится матч между сборными Гондураса и Сальвадора. Обе команды подходят к игре с разным эмоциональным фоном: Гондурас разгромно уступил Канаде (0:6), а Сальвадор добился ничьей с крепким Кюрасао (0:0). Учитывая это, встреча обещает быть нервной и, вероятно, низкорезультативной – команды будут осторожничать, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

Гондурас

Сборная Гондураса показала один из худших матчей за последнее время, пропустив шесть безответных мячей от Канады. Команда проиграла по всем показателям, особенно тревожна оборона, которая в 5 последних матчах пропустила 10 мячей – в среднем 2.00 за игру. При этом нападение забило только 5 голов, что соответствует показателю 1.00 за игру. Гондурас забивал в 7 из 9 последних матчей, но явно испытывает проблемы с сильными соперниками и не может сохранять концентрацию в обороне на протяжении всей игры.

Сальвадор

Сборная Сальвадора в первом туре добилась ничьей с Кюрасао. Это третья ничья подряд на Кубке КОНКАКАФ, и она снова была достигнута за счeт чeткой оборонительной игры. В 5 последних матчах команда пропустила всего 2 гола (в среднем 0.40 за игру), что делает Сальвадор одной из самых дисциплинированных команд на старте турнира. Атака действует умеренно: 6 голов за 5 игр, то есть 1.20 в среднем. Основная ставка делается на контроль мяча и сдерживание атак соперника, с быстрыми выпадами вперeд.

Факты о командах

Гондурас:

  • Пропускает в 4 последних матчах на Кубке КОНКАКАФ
  • В 5 последних играх – 5 забитых и 10 пропущенных голов
  • Средняя результативность – 1.00 забитого и 2.00 пропущенных
  • Забил в 7 из 9 последних матчей

Сальвадор:

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • 3 ничьи подряд на Кубке КОНКАКАФ
  • В 5 последних играх – 6 забитых и 2 пропущенных голов
  • Средняя результативность – 1.20 забитого и 0.40 пропущенного

Личные встречи
71% (5)
29% (2)
0% (0)
15
Забитых мячей
3
2.14
В среднем за матч
0.43
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи. Сборные,
Сальвадор
1 : 1
27.03.2024
Гондурас
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Гондурас
4 : 0
26.06.2019
Сальвадор
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2 : 0
30.03.2016
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13.07.2013
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Товарищеские матчи. Сборные,
Сальвадор
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03.06.2012
Гондурас
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Прогноз на матч

Сборная Сальвадора выглядит более организованной, особенно в обороне, где команда демонстрирует стабильность и дисциплину. Гондурасу же необходимо срочно реабилитироваться, но после сокрушительного поражения от Канады и с учeтом нестабильной обороны шансов на победу немного. При этом Гондурас способен забить, особенно если Сальвадор будет допускать позиционные ошибки в защите. Вероятен сценарий с обменом голами, но преимущество в слаженности и текущей форме на стороне Сальвадора. Ничья кажется наиболее логичным исходом встречи.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Ничья – коэффициент 3.30

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Орлов Максим
Золотой кубок КОНКАКАФ Сальвадор Гондурас
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