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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Гондурас - Сальвадор
Гондурас - Сальвадор: обзор матча 26 июня 2019
Гондурас
26.06.2019, среда, 05:30
Золотой кубок КОНКАКАФ, группа C, 3 тур
4 : 0
Завершен
Сальвадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Гондурас - Сальвадор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Тихуана
0 : 0
10.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.07.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 0
04.06.2026
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