Отборочные матчи к ЧМ. Мексика обыграла Гондурас, Коста-Рика и Панама поделили очки

В пятницу состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Сборные Коста-Рики и Панамы не выявили победителя в очном противостоянии, сыграв вничью – 0:0. Сборная Мексики в домашнем матче обыграла Гондурас с крупным счетом – 3:0.

Мексика возглавляет турнирную таблицу своей группы с отрывом в пять очков от Коста-Рики. 12 июня мексиканцы сыграют еще один отборочный матч. Соперником будет США. После этой встречи они отправятся на Кубок конфедераций-2017, где сыграет с Португалией (18 июня), Новой Зеландией (21 июня) и Россией (24 июня).

Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. 5-й тур

Коста-Рика – Панама – 0:0

Мексика – Гондурас – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Освальдо, 35; 2:0 – Лосано, 63; 3:0 – Хименес, 65.

Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)