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    Отборочные матчи к ЧМ. Мексика обыграла Гондурас, Коста-Рика и Панама поделили очки

    В пятницу состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. Сборные Коста-Рики и Панамы не выявили победителя в очном противостоянии, сыграв вничью – 0:0. Сборная Мексики в домашнем матче обыграла Гондурас с крупным счетом – 3:0.

    Мексика возглавляет турнирную таблицу своей группы с отрывом в пять очков от Коста-Рики. 12 июня мексиканцы сыграют еще один отборочный матч. Соперником будет США. После этой встречи они отправятся на Кубок конфедераций-2017, где сыграет с Португалией (18 июня), Новой Зеландией (21 июня) и Россией (24 июня).

    Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ. 5-й тур

    Коста-Рика – Панама – 0:0

    Мексика – Гондурас – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Освальдо, 35; 2:0 – Лосано, 63; 3:0 – Хименес, 65.

    Календарь отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 07:56
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