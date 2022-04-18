Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рейнальдо Руэда

    Тренер
    Имя Рейнальдо
    Фамилия Руэда
    Команда Колумбия
    Гражданство Колумбия
    Дата рождения 16 апреля 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Колумбия 3 3 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.06.2022 Саудовская Аравия 0 : 1 Колумбия
    25.09.2022 Колумбия 4 : 1 Гватемала
    20.11.2022 Колумбия 2 : 0 Парагвай
    • Читайте нас: 
    11