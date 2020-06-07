Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Золотой кубок КОНКАКАФ 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Кубок Америки 2019 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. КОНКАКАФ 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011 Чемпионат мира 2010